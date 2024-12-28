Путин отреагировал на попытку рассорить Россию и Азербайджан после авиакатастрофы в Актау

Президент Владимир Путин намерен пресечь попытки Запада обратить ситуацию с крушением самолета Azerbaijan Airlines под Актау против России. Тема международного сотрудничества стала одной из главных на заседании Совбеза РФ 28 декабря. Как объяснил URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов, сотрудничество России и Азербайджана вышло на высокий уровень, страны реализуют совместные проекты, поэтому российский лидер не допустит разрыва отношений между Москвой и Баку.
«Обсудим с вами несколько вопросов работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками. И начнем с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе», — определил тему совещания с постоянными членами Совбеза Путин, но само обсуждение провел в закрытом режиме.
Путин стремится не допустить разлада отношений с Азербайджаном из-за авиакатастрофы в Актау, считает политолог Ниязи Ниязов. По словам эксперта, геополитические оппоненты уже начали раскачивать ситуацию против России. Ранее координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что США «увидели первичные признаки» того, что борт Баку — Грозный мог попасть под обстрел ПВО России. По мнению Ниязова, в крушении авиалайнера «очень много факторов», требующих расследования.
“Мы видим, как недружественные страны активно стараются эту ситуацию разыграть в свою пользу. Чтобы это пресечь, необходимо предпринять конкретные шаги. Скорее всего именно эти вопросы обсуждались на Совбезе, а о решениях мы скоро узнаем. Нужно сначала дать правовую оценку произошедшему, потому что России терять таких союзников, как Азербайджан на современном этапе неправильно”, — объяснил Ниязов.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана, недалеко от города Актау. На борту находились 67 человек: пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, 37 азербайджанцев, шесть граждан Казахстана, три — Киргизии. По информации вице-премьера Казахстана и главы комиссии по расследованию причин катастрофы Каната Бозумбаева, в крушении погибли 38 человек.
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