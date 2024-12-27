Белый дом обвинил Россию в авиакатастрофе в Актау

В Белом доме считают, что Россия якобы причастна к авиакатастрофе с самолетом Embraer в Казахстане (Актау). По словам координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Джона Кирби, у США якобы имеются признаки, которые свидетельствуют о причастности ПВО РФ к катастрофе. При этом он отказался их называть.
«Мы видели первичные признаки того, что могло бы указывать на возможность того, что самолет был сбит российской системой ПВО», — сказал Кирби в ходе специального брифинга. Трансляцию проводил Белый дом на своем официальном сайте. Однако он отказался называть эти признаки, апеллировав к тому, что «не хочет забегать вперед».
Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау 25 декабря, сообщает телеканал «Царьград». В Азербайджане призвали не делать поспешных выводов. Спустя время министр цифрового развития и транспорта страны Рашад Набиев заявил, что борт мог подвергнуться вмешательству извне, но не уточнил какому именно, передает RT.
В МИД РФ также обозначили, что сейчас по ситуации формируются фейки политического характера, сообщает 360.Ru. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что расследование продолжается и любую информацию следует всерьез воспринимать только от авиационных служб.
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