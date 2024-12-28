Токаев призвал к объективному расследованию крушения самолета в Актау

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Токаев призвал провести всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы в Актау
Токаев призвал провести всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы в Актау Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннее и объективное расследование крушения самолета в Актау. Такую задачу он поставил перед правительственной комиссией и Генеральной прокуратурой, а также другим компетентным органам.

«Правительственной комиссии и Генпрокуратуре совместно с другими компетентными органами поручено провести всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы», — сообщила пресс-служба Токаева в своем официальном telegram-канале. Он также акцентировал внимание на необходимости тщательной проверки состояния авиационной безопасности в стране.

Президент Казахстан во время совещания еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил оказать полную медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и обеспечить особый уход родственникам погибших граждан Казахстана. Дополнительно Токаев отметил важность недопуска информационных провокаций и фейков, касаемо крушения самолета в Актау. 

Ранее, 25 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа: самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура по жертвам трагедии в своей стране.

Азербайджанские власти на время приостановили авиасообщение с Россией и выдвинули предположения о возможных причинах происшествия, в том числе о возможном внешнем вмешательстве. К расследованию авиакатастрофы в Актау привлекли специалистов из Турции.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннее и объективное расследование крушения самолета в Актау. Такую задачу он поставил перед правительственной комиссией и Генеральной прокуратурой, а также другим компетентным органам. «Правительственной комиссии и Генпрокуратуре совместно с другими компетентными органами поручено провести всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы», — сообщила пресс-служба Токаева в своем официальном telegram-канале. Он также акцентировал внимание на необходимости тщательной проверки состояния авиационной безопасности в стране. Президент Казахстан во время совещания еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил оказать полную медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и обеспечить особый уход родственникам погибших граждан Казахстана. Дополнительно Токаев отметил важность недопуска информационных провокаций и фейков, касаемо крушения самолета в Актау.  Ранее, 25 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа: самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура по жертвам трагедии в своей стране. Азербайджанские власти на время приостановили авиасообщение с Россией и выдвинули предположения о возможных причинах происшествия, в том числе о возможном внешнем вмешательстве. К расследованию авиакатастрофы в Актау привлекли специалистов из Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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