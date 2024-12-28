Токаев призвал к объективному расследованию крушения самолета в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннее и объективное расследование крушения самолета в Актау. Такую задачу он поставил перед правительственной комиссией и Генеральной прокуратурой, а также другим компетентным органам.
«Правительственной комиссии и Генпрокуратуре совместно с другими компетентными органами поручено провести всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы», — сообщила пресс-служба Токаева в своем официальном telegram-канале. Он также акцентировал внимание на необходимости тщательной проверки состояния авиационной безопасности в стране.
Президент Казахстан во время совещания еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил оказать полную медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и обеспечить особый уход родственникам погибших граждан Казахстана. Дополнительно Токаев отметил важность недопуска информационных провокаций и фейков, касаемо крушения самолета в Актау.
Ранее, 25 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа: самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура по жертвам трагедии в своей стране.
Азербайджанские власти на время приостановили авиасообщение с Россией и выдвинули предположения о возможных причинах происшествия, в том числе о возможном внешнем вмешательстве. К расследованию авиакатастрофы в Актау привлекли специалистов из Турции.
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