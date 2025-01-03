Токаев: Казахстан не напрашивается в посредники в мирном диалоге по СВО

Казахстан призывает к мирным переговорам по украинскому конфликту, но не напрашивается в качестве посредника для их проведения. При этом страна всегда готова прийти на помощь в разрешении проблем на международной арене. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана», — заявил Токаев, отметив, что при этом страна всегда готова прийти на помощь. Его слова передает газета «Ана тили».
Президент Казахстана также отметил, что текущее напряжение в международных отношениях оказывают влияние на торговые и политические связи Астаны с рядом стран. В связи с этим Казахстан стремимся снизить негативное воздействие внешних факторов на себя. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна нацелена на развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными в этом государствами.
Ранее казахстанский лидер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу план по урегулированию конфликта на Украине, включающий прекращение огня и дальнейшие переговоры по спорным территориальным вопросам. Токаев подчеркнул необходимость учета всех мирных инициатив, в том числе предложений Китая и Бразилии. Он отметил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.
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