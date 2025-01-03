Токаев: Казахстан не напрашивается в посредники в мирном диалоге по СВО

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Токаев заявил, что Казахстан всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем
Токаев заявил, что Казахстан всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Казахстан призывает к мирным переговорам по украинскому конфликту, но не напрашивается в качестве посредника для их проведения. При этом страна всегда готова прийти на помощь в разрешении проблем на международной арене. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

«Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана», — заявил Токаев, отметив, что при этом страна всегда готова прийти на помощь. Его слова передает газета «Ана тили»

Президент Казахстана также отметил, что текущее напряжение в международных отношениях оказывают влияние на торговые и политические связи Астаны с рядом стран. В связи с этим Казахстан стремимся снизить негативное воздействие внешних факторов на себя. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна нацелена на развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными в этом государствами.

Ранее казахстанский лидер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу план по урегулированию конфликта на Украине, включающий прекращение огня и дальнейшие переговоры по спорным территориальным вопросам. Токаев подчеркнул необходимость учета всех мирных инициатив, в том числе предложений Китая и Бразилии. Он отметил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. 

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Казахстан призывает к мирным переговорам по украинскому конфликту, но не напрашивается в качестве посредника для их проведения. При этом страна всегда готова прийти на помощь в разрешении проблем на международной арене. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.  «Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана», — заявил Токаев, отметив, что при этом страна всегда готова прийти на помощь. Его слова передает газета «Ана тили».  Президент Казахстана также отметил, что текущее напряжение в международных отношениях оказывают влияние на торговые и политические связи Астаны с рядом стран. В связи с этим Казахстан стремимся снизить негативное воздействие внешних факторов на себя. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна нацелена на развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными в этом государствами. Ранее казахстанский лидер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу план по урегулированию конфликта на Украине, включающий прекращение огня и дальнейшие переговоры по спорным территориальным вопросам. Токаев подчеркнул необходимость учета всех мирных инициатив, в том числе предложений Китая и Бразилии. Он отметил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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