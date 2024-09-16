Токаев предложил Шольцу мирный план по Украине

16 сентября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Лидер Казахстана отметил значимость рассмотрения всех мирных инициатив Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу мирный план по прекращению конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня и последующие переговоры по территориальным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Токаева. «Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Токаев подчеркнул важность рассмотрения всех мирных инициатив, в том числе предложенных Китаем и Бразилией, и считает, что народы должны жить в мире и взаимопонимании. Ранее сообщалось, что в МИД Украины отвергли предложение Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что у Украины есть четкая позиция — процесс саммит мира. Он подчеркнул, что все страны, желающие внести вклад, могут присоединиться к этому процессу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу мирный план по прекращению конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня и последующие переговоры по территориальным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Токаева. «Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Токаев подчеркнул важность рассмотрения всех мирных инициатив, в том числе предложенных Китаем и Бразилией, и считает, что народы должны жить в мире и взаимопонимании. Ранее сообщалось, что в МИД Украины отвергли предложение Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что у Украины есть четкая позиция — процесс саммит мира. Он подчеркнул, что все страны, желающие внести вклад, могут присоединиться к этому процессу.