Токаев предложил Шольцу мирный план по Украине

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, токаев касым-жомарт
Лидер Казахстана отметил значимость рассмотрения всех мирных инициатив Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу мирный план по прекращению конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня и последующие переговоры по территориальным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Токаева.

«Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Токаев подчеркнул важность рассмотрения всех мирных инициатив, в том числе предложенных Китаем и Бразилией, и считает, что народы должны жить в мире и взаимопонимании.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины отвергли предложение Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что у Украины есть четкая позиция — процесс саммит мира. Он подчеркнул, что все страны, желающие внести вклад, могут присоединиться к этому процессу.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу мирный план по прекращению конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня и последующие переговоры по территориальным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе президента Токаева. «Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Токаев подчеркнул важность рассмотрения всех мирных инициатив, в том числе предложенных Китаем и Бразилией, и считает, что народы должны жить в мире и взаимопонимании. Ранее сообщалось, что в МИД Украины отвергли предложение Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что у Украины есть четкая позиция — процесс саммит мира. Он подчеркнул, что все страны, желающие внести вклад, могут присоединиться к этому процессу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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