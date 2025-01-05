Shot: беспилотник атаковал Нововоронежскую АЭС

Украинский дрон совершил атаку на Нововоронежскую АЭС, но был уничтожен российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
«Беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить Нововоронежскую АЭС», — передает Life.ru информацию Shot. Источник отмечает, что безуспешная атака была совершена около часа ночи по местному времени.
4 января стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область были эвакуированы более ста человек. По словам главы региона Александра Гусева, многие жители уехали к родственникам. Об этом писал телеканал RT.
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