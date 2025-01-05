Shot: беспилотник атаковал Нововоронежскую АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нововоронежская АЭС была атакована БПЛА
Нововоронежская АЭС была атакована БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон совершил атаку на Нововоронежскую АЭС, но был уничтожен российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

«Беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить Нововоронежскую АЭС», — передает Life.ru информацию Shot. Источник отмечает, что безуспешная атака была совершена около часа ночи по местному времени.

4 января стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область были эвакуированы более ста человек. По словам главы региона Александра Гусева, многие жители уехали к родственникам. Об этом писал телеканал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский дрон совершил атаку на Нововоронежскую АЭС, но был уничтожен российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. «Беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить Нововоронежскую АЭС», — передает Life.ru информацию Shot. Источник отмечает, что безуспешная атака была совершена около часа ночи по местному времени. 4 января стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область были эвакуированы более ста человек. По словам главы региона Александра Гусева, многие жители уехали к родственникам. Об этом писал телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...