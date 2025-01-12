Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил украинские власти в распространении ложных данных о дезертирстве в 155-й механизированной бригаде «Анна Киевская». В своем telegram-канале он подверг сомнению официальную информацию Киева о дезертирстве в рядах ВСУ, заявив, что никаких 1700 солдат в рядах бригады могло и не быть.
«Так может и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде „Анна Киевская“, а были изначально мертвые души, на которых глава Украины Владимир Зеленский с президентом Эмманюэлем Макроном [украли] по 70 тысяч на каждой?» — задался вопросом политик. Дубинский в своем telegram-канале предположил, что заявленные дезертиры могли быть выдуманы для финансовой выгоды.
Ранее Министерство обороны Франции подтвердило наличие значительного числа дезертиров среди военнослужащих элитной бригады ВС Украины. Дезертирство произошло во время их обучения за рубежом. Изначально в составе бригады насчитывалось 5,8 тысячи человек, однако 1,7 тысячи человек якобы самовольно оставили свои подразделения.
В ВСУ заявили, что дезертирство в бригаде присутствует из-за наличия проблемы по части командования. Сейчас на Украине пытаются создать элитную бригаду с нуля.
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