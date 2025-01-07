В ВСУ высказались о скандале с десятками дезертиров из элитной бригады Украины

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В элитной бригаде ВСУ есть проблемы по части командования, заявил Михаил Драпатый
В элитной бригаде ВСУ есть проблемы по части командования, заявил Михаил Драпатый Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинской 155-ой отдельной механизированной бригаде «Анна Киевская» существуют проблемы по части командования, из-за чего в ней появились десятки дезертиров. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, отметив, что именно от квалификации командиров зависит успех бригад, чего не добился 155-ый батальон. 

«Ряд фактов имели место. Я негативно отношусь ко всем этим проявлениям, к тому, что можно было бы поправить на местах всеми уровнями управления, имею в виду командиров, командование, и умелым командованием, над чем мы сейчас также работаем. [От этого] зависит успех твоего личного состава», — заявил Драпатый в эфире телемарафона «Единые новости».

Ранее в Минобороны Франции подтвердили информацию о присутствии значительного количества дезертиров в элитной бригаде ВСУ. Они дезертировали во время обучения на французской территории: изначально в бригаде было 5,8 тысячи человек, однако 1,7 тысячи военнослужащих самовольно покинули части. 

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В украинской 155-ой отдельной механизированной бригаде «Анна Киевская» существуют проблемы по части командования, из-за чего в ней появились десятки дезертиров. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, отметив, что именно от квалификации командиров зависит успех бригад, чего не добился 155-ый батальон.  «Ряд фактов имели место. Я негативно отношусь ко всем этим проявлениям, к тому, что можно было бы поправить на местах всеми уровнями управления, имею в виду командиров, командование, и умелым командованием, над чем мы сейчас также работаем. [От этого] зависит успех твоего личного состава», — заявил Драпатый в эфире телемарафона «Единые новости». Ранее в Минобороны Франции подтвердили информацию о присутствии значительного количества дезертиров в элитной бригаде ВСУ. Они дезертировали во время обучения на французской территории: изначально в бригаде было 5,8 тысячи человек, однако 1,7 тысячи военнослужащих самовольно покинули части. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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