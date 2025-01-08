В ВСУ пытаются создать с нуля элитную бригаду Украины

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В ВСУ бригаду «Анна Киевская» пытаются собрать с нуля с помощью горячей линии
В ВСУ бригаду «Анна Киевская» пытаются собрать с нуля с помощью горячей линии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине пытаются воссоздать элитную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская». Ее планируют сформировать с нуля при поддержке Франции. Об этом сообщила пресс-служба командования сухопутными войсками ВСУ. Также в рамках проекта была открыта горячая линия для обеспечения связи командования с военнослужащими новой 155 бригады.

«Командующий [Сухопутных Войск ВСУ Михаил Драпатый] объяснил более широкий контекст формирования и вооружения „с нуля“ новой бригады…Французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. <...> Партнеры рискнули и совместно реализовали этот проект», — говорится в сообщении пресс-службы украинских сухопутных войск. Там же заявили об открытии линии доверия для воинов 155 бригады.

Помимо этого, ВСУ не хватает командиров для усиления «Анны Киевской». Их планируют найти с помощью горячей линии.

Ранее сообщалось, что десятки военных элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали во время обучения на французской территории. С начала января 2025 года бригада ВСУ начала терять свою эффективность. А после прибытия под Красноармейск она понесла тяжелые потери.

Изначально штатная численность элитной бригады составляла примерно 5,8 тысячи человек. Только более 1,7 тысячи военнослужащих самовольно покинули части в период подготовки, передает RT.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ связал дезертирство с проблемами по части командования в бригаде. Он уточнил, что от квалификации командиров зависит успех бригад.

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На Украине пытаются воссоздать элитную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская». Ее планируют сформировать с нуля при поддержке Франции. Об этом сообщила пресс-служба командования сухопутными войсками ВСУ. Также в рамках проекта была открыта горячая линия для обеспечения связи командования с военнослужащими новой 155 бригады. «Командующий [Сухопутных Войск ВСУ Михаил Драпатый] объяснил более широкий контекст формирования и вооружения „с нуля“ новой бригады…Французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. <...> Партнеры рискнули и совместно реализовали этот проект», — говорится в сообщении пресс-службы украинских сухопутных войск. Там же заявили об открытии линии доверия для воинов 155 бригады. Помимо этого, ВСУ не хватает командиров для усиления «Анны Киевской». Их планируют найти с помощью горячей линии. Ранее сообщалось, что десятки военных элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали во время обучения на французской территории. С начала января 2025 года бригада ВСУ начала терять свою эффективность. А после прибытия под Красноармейск она понесла тяжелые потери. Изначально штатная численность элитной бригады составляла примерно 5,8 тысячи человек. Только более 1,7 тысячи военнослужащих самовольно покинули части в период подготовки, передает RT. Командующий Сухопутными войсками ВСУ связал дезертирство с проблемами по части командования в бригаде. Он уточнил, что от квалификации командиров зависит успех бригад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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