12 января 2025

Тюменские компании перестанут поднимать зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании исчерпали лимиты по росту зарплат
Компании исчерпали лимиты по росту зарплат Фото:

Тюменские компании исчерпали лимиты по росту зарплат, из-за этого в текущем году доходы работников перестанут расти или сильно замедлятся. Об этом рассказала основатель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.

«2024 год стал самым конкурентным в плане привлечения работников. В то же время лимиты многих компаний в части роста зарплат уже исчерпаны. Это значит, что в различных отраслях доходы работников либо сильно замедлятся, либо вовсе перестанут расти», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта.

По данным специалиста, в прошлом году зарплаты выросли на 10—40 тысяч рублей. Сейчас же больше на 10-15%, возможно, станут зарабатывать работники в сферах высоких технологий и добычи сырья. 

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Тюменские компании исчерпали лимиты по росту зарплат, из-за этого в текущем году доходы работников перестанут расти или сильно замедлятся. Об этом рассказала основатель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова. «2024 год стал самым конкурентным в плане привлечения работников. В то же время лимиты многих компаний в части роста зарплат уже исчерпаны. Это значит, что в различных отраслях доходы работников либо сильно замедлятся, либо вовсе перестанут расти», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта. По данным специалиста, в прошлом году зарплаты выросли на 10—40 тысяч рублей. Сейчас же больше на 10-15%, возможно, станут зарабатывать работники в сферах высоких технологий и добычи сырья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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