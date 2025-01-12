Тюменские компании перестанут поднимать зарплаты сотрудникам

Тюменские компании исчерпали лимиты по росту зарплат, из-за этого в текущем году доходы работников перестанут расти или сильно замедлятся. Об этом рассказала основатель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.
«2024 год стал самым конкурентным в плане привлечения работников. В то же время лимиты многих компаний в части роста зарплат уже исчерпаны. Это значит, что в различных отраслях доходы работников либо сильно замедлятся, либо вовсе перестанут расти», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на эксперта.
По данным специалиста, в прошлом году зарплаты выросли на 10—40 тысяч рублей. Сейчас же больше на 10-15%, возможно, станут зарабатывать работники в сферах высоких технологий и добычи сырья.
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