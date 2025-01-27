Жительница Курганской области умерла после задержания сына военной полицией. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец был задержан после побега из части
Курганец был задержан после побега из части Фото:

В селе Менщиково (Кетовский округ Курганской области) обсуждают смерть местной жительницы, у которой незадолго до этого военные задержали сына. О событиях URA.RU сообщили источники из числа односельчан.

«Наталья Ш. умерла после того, как ее сына Константина задержал наряд военной комендатуры», — рассказывают местные жители. По их сведениям, мужчина мог сбежать из военной части. Его задержали днем 26 января, женщина скончалась ближе к ночи по неизвестной причине.

Неоднократно судимый житель Менщиково якобы отбывал срок в местах лишения свободы, а затем заключил контракт. Получив первые деньги, он сбежал в родное село, где загулял. Накануне к их дому по улице Даманской приехал патруль из Щучанской военной комендатуры, мужчина был задержан. Спустя несколько часов как мужчину увезли, к его матери вызвали скорую помощь, но помочь ей не удалось.

Редакция обратилась к представителям Центрального военного округа. Ответ ожидается.

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В селе Менщиково (Кетовский округ Курганской области) обсуждают смерть местной жительницы, у которой незадолго до этого военные задержали сына. О событиях URA.RU сообщили источники из числа односельчан. «Наталья Ш. умерла после того, как ее сына Константина задержал наряд военной комендатуры», — рассказывают местные жители. По их сведениям, мужчина мог сбежать из военной части. Его задержали днем 26 января, женщина скончалась ближе к ночи по неизвестной причине. Неоднократно судимый житель Менщиково якобы отбывал срок в местах лишения свободы, а затем заключил контракт. Получив первые деньги, он сбежал в родное село, где загулял. Накануне к их дому по улице Даманской приехал патруль из Щучанской военной комендатуры, мужчина был задержан. Спустя несколько часов как мужчину увезли, к его матери вызвали скорую помощь, но помочь ей не удалось. Редакция обратилась к представителям Центрального военного округа. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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