В селе Менщиково (Кетовский округ Курганской области) обсуждают смерть местной жительницы, у которой незадолго до этого военные задержали сына. О событиях URA.RU сообщили источники из числа односельчан.
«Наталья Ш. умерла после того, как ее сына Константина задержал наряд военной комендатуры», — рассказывают местные жители. По их сведениям, мужчина мог сбежать из военной части. Его задержали днем 26 января, женщина скончалась ближе к ночи по неизвестной причине.
Неоднократно судимый житель Менщиково якобы отбывал срок в местах лишения свободы, а затем заключил контракт. Получив первые деньги, он сбежал в родное село, где загулял. Накануне к их дому по улице Даманской приехал патруль из Щучанской военной комендатуры, мужчина был задержан. Спустя несколько часов как мужчину увезли, к его матери вызвали скорую помощь, но помочь ей не удалось.
Редакция обратилась к представителям Центрального военного округа. Ответ ожидается.
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