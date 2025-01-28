В Пермском крае на конкурс по отбору мэра Чусовского округа заявились действующий глава муниципалитета Сергей Белов и руководитель аппарата местной администрации Сергей Архипов. Пошедшие до этого конкурсные процедуры признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
«За пост руководителя округа будут бороться действующий глава муниципалитета — глава администрации Сергей Белов и руководитель аппарата местной администрации Сергей Архипов», — передает газета «Звезда». Конкурс будет проведен 6 февраля.
Белов руководил Чусовским районом с 2016 году. В 2019 году, после реорганизации территории в округ, он сохранил пост и продолжил возглавлять муниципалитет.
URA.RU ранее писало, что в конкурсе на должность главы Осинского округа собирается участвовать глава краевой Инспекции государственного технического надзора Игорь Морозов. Он, по данным источников в политэлите Прикамья, заручился поддержкой региональных властей. Также корреспонденты агентства сообщали, что коррупционный скандал не помешал переизбраться главе Кочевского округа Александру Юркину. Местные депутаты продлили срок его полномочий, хотя прокуратура требовала уволить чиновника.
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