Мэр Чусового дал оценку жителям, недовольным ростом платы за тепло

Жители Чусового (Пермский край), недовольные подорожанием отопления, «поддаются на провокации» и «неверно интерпретируют информацию». Об этом во вторник, 17 декабря, заявил на встрече с жителями чусовского поселка Металлургов Сергей Белов.
«На встрече с жителями поселка Металлургов стало очевидно, что многие поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию. В некоторых домах новый норматив даже ниже, чем в прошлом году», — заявил Белов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновник также призвал горожан «ориентироваться только на официальные источники информации». Он напомнил, что повышение нормативов на отопление коснулось жителей одно-и двухэтажных домов.
Как и в предыдущий раз, Белов заявил, что горожане могут рассчитывать на компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг. Мэр Чусового также напомнил, что сейчас власти работают над тем, чтобы пересмотреть нормативы на потребление тепловой энергии жителями. По его словам, это возможно только после того, как в жилом фонде будут установлены общедомовые счетчики.
В Чусовом резко повысилась стоимость оплаты отопления. Это связано с тем, что вступили в силу новые нормативы потребления тепла и повысились тарифы на тепловую энергию. Горожане обратились к президенту Владимиру Путину, попросив его вмешаться в ситуацию. После этого Белов провел первую встречу с горожанами.
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