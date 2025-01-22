22 января 2025

Коррупционный скандал не помешал переизбраться главе Кочево в Пермском крае

Главой Кочевского округа Пермского края вновь избран Александр Юркин
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Юркин продолжит руководить Кочевским округом
Александр Юркин продолжит руководить Кочевским округом Фото:

В Пермском крае глава Кочевского округа Александр Юркин сохранил свой пост. Местные депутаты продлили срок его полномочий, хотя ранее прокуратура требовала уволить чиновника.

«Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Александра Юркина. К исполнению обязанностей он приступит с 24 января», — сообщает telegram-канал «На местах».

Осенью 2024 года прокуратура потребовала через суд уволить Юркина, так как его заместитель Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды своему брату и принимала фактически невыполненные работы. 9 января суд принял решение в иске прокуратуре отказать. 

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В Пермском крае глава Кочевского округа Александр Юркин сохранил свой пост. Местные депутаты продлили срок его полномочий, хотя ранее прокуратура требовала уволить чиновника. «Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Александра Юркина. К исполнению обязанностей он приступит с 24 января», — сообщает telegram-канал «На местах». Осенью 2024 года прокуратура потребовала через суд уволить Юркина, так как его заместитель Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды своему брату и принимала фактически невыполненные работы. 9 января суд принял решение в иске прокуратуре отказать. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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