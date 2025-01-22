Коррупционный скандал не помешал переизбраться главе Кочево в Пермском крае

В Пермском крае глава Кочевского округа Александр Юркин сохранил свой пост. Местные депутаты продлили срок его полномочий, хотя ранее прокуратура требовала уволить чиновника.
«Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Александра Юркина. К исполнению обязанностей он приступит с 24 января», — сообщает telegram-канал «На местах».
Осенью 2024 года прокуратура потребовала через суд уволить Юркина, так как его заместитель Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды своему брату и принимала фактически невыполненные работы. 9 января суд принял решение в иске прокуратуре отказать.
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