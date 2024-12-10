Жители Чусового, где вдвое выросла плата за отопление, обратились к Путину. Видео

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Чусовляне пожаловались президенту на платежи за коммунальные услуги
Чусовляне пожаловались президенту на платежи за коммунальные услуги Фото:

Жители города Чусовой Пермского края записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем они пожаловались главе государства на двукратный рост платы за отопление. По словам горожан, проблема коснулась той части города, где расположены аварийные и ветхие дома. Старые двухэтажки не позволяют установить в них общедомовые приборы учета тепловой энергии.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к вам с огромной проблемой нашего маленького города Чусовой, который в Пермском крае. Жители двухэтажных домов, в которых нет общедомовых приборов учета и нет технической возможности установки счетчиков, получили квитанции за отопление с суммами 6,7,8 и более тысяч рублей с квартры, хотя ранее суммы были меньше в два раза. В основном, это [повышение платы за отопление] коснулось районов Больничная гора, поселок Лямино, Железнодорожный, где в большинстве своем расположен аварийный и ветхий жилой фонд», — рассказали жители Чусового.

URA.RU рассказывало, что повышение платы за отопление в Чусовом произошло из-за изменения норматива потребления тепловой энергии двухэтажными домами. Также с июля текущего года выросли тарифов на тепловую энергию.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья заявляли, что пересмотр нормативов потребления тепла в ближайшее время не планируется. Жители Чусового обратились в прокуратуру. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку по факту поступивших обращений.

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Жители города Чусовой Пермского края записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем они пожаловались главе государства на двукратный рост платы за отопление. По словам горожан, проблема коснулась той части города, где расположены аварийные и ветхие дома. Старые двухэтажки не позволяют установить в них общедомовые приборы учета тепловой энергии. «Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к вам с огромной проблемой нашего маленького города Чусовой, который в Пермском крае. Жители двухэтажных домов, в которых нет общедомовых приборов учета и нет технической возможности установки счетчиков, получили квитанции за отопление с суммами 6,7,8 и более тысяч рублей с квартры, хотя ранее суммы были меньше в два раза. В основном, это [повышение платы за отопление] коснулось районов Больничная гора, поселок Лямино, Железнодорожный, где в большинстве своем расположен аварийный и ветхий жилой фонд», — рассказали жители Чусового. URA.RU рассказывало, что повышение платы за отопление в Чусовом произошло из-за изменения норматива потребления тепловой энергии двухэтажными домами. Также с июля текущего года выросли тарифов на тепловую энергию. В министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья заявляли, что пересмотр нормативов потребления тепла в ближайшее время не планируется. Жители Чусового обратились в прокуратуру. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку по факту поступивших обращений.
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