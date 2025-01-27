Власти Пермского края выбрали своего кандидата на пост главы Осы

В конкурсе на должность главы Осинского округа Пермского края намерен участвовать глава региональной Инспекции государственного технического надзора Игорь Морозов. Он по данным источников заручился поддержкой краевых властей.
«Игорь Морозов планирует подать документы на участие в конкурсе на должность главы Осинского округа при поддержке краевых властей», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на источники. Собеседник URA.RU в политэлитах также подтверждает эту информацию.
Сейчас Осу возглавляет Алексей Григорьев. Но, как рассказывали источники URA.RU, внутрипол Прикамья предложил ему оставить должность. Команда Григорьева проиграла ранее команде актера сериала «Реальные пацаны» и местного депутата Армена Бежаняна. Последний взял большинство в думе и ясно дал понять в интервью URA.RU, что Григорьева не пропустит.
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