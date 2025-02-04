Китай вводит пошлины на нефть и технику из США

Китай ввел пошлины на американские товары. Так власти КНР отреагировали на действия со стороны США. Пошлины в размере 10% введены на нефть и сельскохозяйственную технику из США.
«10%-ные пошлины [президента США Дональда] Трампа на китайские товары вступили в силу, вызвав ответные меры», — сообщил Bloomberg. Денежный сбор вводится на американскую сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы.
Кроме того, Китай установил пошлину в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ из США. Сообщается, что так КНР отреагировали на объявление США о введении идентичной пошлины на импорт из Китая.
С 4 февраля начали действовать пошлины США в размере 10% на импорт из Китая. Решение о вводе тарифов принял Дональд Трамп. Его связывают с недовольством в отношении Китая, который тот якобы не остановил поток запрещенных наркотических средств.
Также дополнительные пошлины американский лидер ввел на товары из Мексики и Канады. Размер сбора для этих стран составляет 25%, передает RT.
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