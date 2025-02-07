Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу блогера и автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, обвиненного в возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, путем публикации экстремистских материалов (так считает следствие). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
В суд с ходатайством о заключении журналиста в СИЗО обратились следователи. За решеткой он будет до 21 марта.
Анисимова задержали утром 6 февраля. В его офисе прошли обыски. В этот же день прошли обыски у директора медиа-проекта «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Предположительно, он проходит по уголовному делу как лицо, которое предоставляет Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. Последний в свою очередь мог прикрываться ею для распространения экстремистских материалов, говорил источник агентства в силовой среде.
Репортеру вменили статью 282 УК РФ. Весной прошлого года против него уже возбудили дело о клевете и раскрытии тайны частной жизни. Заявление на него написал бизнесмен Богдан Новорок, которого журналист собирался якобы разоблачить на пресс-конференции.
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