Скандального блогера из Екатеринбурга арестовали по делу об экстремизме. Фото

В Екатеринбурге арестовали журналиста Евгения Анисимова

07 февраля 2025 в 21:36 Размер текста - 17 +

Евгений Анисимов попал под второе уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу блогера и автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, обвиненного в возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, путем публикации экстремистских материалов (так считает следствие). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. В суд с ходатайством о заключении журналиста в СИЗО обратились следователи. За решеткой он будет до 21 марта. Анисимова задержали утром 6 февраля. В его офисе прошли обыски. В этот же день прошли обыски у директора медиа-проекта «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Предположительно, он проходит по уголовному делу как лицо, которое предоставляет Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. Последний в свою очередь мог прикрываться ею для распространения экстремистских материалов, говорил источник агентства в силовой среде. Репортеру вменили статью 282 УК РФ. Весной прошлого года против него уже возбудили дело о клевете и раскрытии тайны частной жизни. Заявление на него написал бизнесмен Богдан Новорок, которого журналист собирался якобы разоблачить на пресс-конференции. Суд по мере пресечения длился больше пяти часов Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу блогера и автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, обвиненного в возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, путем публикации экстремистских материалов (так считает следствие). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. В суд с ходатайством о заключении журналиста в СИЗО обратились следователи. За решеткой он будет до 21 марта. Анисимова задержали утром 6 февраля. В его офисе прошли обыски. В этот же день прошли обыски у директора медиа-проекта «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Предположительно, он проходит по уголовному делу как лицо, которое предоставляет Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. Последний в свою очередь мог прикрываться ею для распространения экстремистских материалов, говорил источник агентства в силовой среде. Репортеру вменили статью 282 УК РФ. Весной прошлого года против него уже возбудили дело о клевете и раскрытии тайны частной жизни. Заявление на него написал бизнесмен Богдан Новорок, которого журналист собирался якобы разоблачить на пресс-конференции.