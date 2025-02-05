Против скандального блогера из Екатеринбурга завели дело об экстремизме

Екатеринбургского журналиста Анисимова обвиняют в оскорблении полиции

06 февраля 2025 в 11:26 Размер текста - 17 +

Против Евгения Анисимова возбудили второе дело Фото: Илья Московец © URA.RU Против екатеринбургского блогера и журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова возбудили новое уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Подробности раскрыл источник URA.RU. «Предварительно, основанием для возбуждения уголовного дела стали неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран», — сказал собеседник агентства. В региональном СКР отказались от комментариев по теме. Новость по теме В Екатеринбурге задержан скандальный блогер Силовики пришли к Анисимову утром 6 февраля. По предварительным данным, в его доме и офисе прошли обыски. Сейчас с ним проводят следственные действия. О первом уголовном деле журналиста стало известно 23 апреля прошлого года, когда его задержали за несколько часов да анонсированной пресс-конфренеции. На ней он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимова обвинили в клевете и разглашении тайны частной жизни. Через день был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве. По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков, и угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальным данным, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. Аксенов сейчас на свободе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против екатеринбургского блогера и журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова возбудили новое уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Подробности раскрыл источник URA.RU. «Предварительно, основанием для возбуждения уголовного дела стали неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран», — сказал собеседник агентства. В региональном СКР отказались от комментариев по теме. Силовики пришли к Анисимову утром 6 февраля. По предварительным данным, в его доме и офисе прошли обыски. Сейчас с ним проводят следственные действия. О первом уголовном деле журналиста стало известно 23 апреля прошлого года, когда его задержали за несколько часов да анонсированной пресс-конфренеции. На ней он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимова обвинили в клевете и разглашении тайны частной жизни. Через день был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве. По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков, и угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальным данным, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. Аксенов сейчас на свободе.