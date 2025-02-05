Силовики проводят обыски у лидера скандальной группировки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у директора медиа-проекта «Ермак Медиа» Николая Ермакова, которого также называют одним из лидеров скандально известной авторитетной бизнес-группы «Дондики», занимающейся похоронным бизнесом. Следственные действия у Ермакова связаны с новым уголовном делом блогера и журналиста Евгения Анисимова, сказал источник URA.RU в силовой среде.
«Предположительно, Ермаков проходит по уголовному делу как лицо, которое предоставляет Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. А Анисимов в свою очередь мог прикрываться ею для распространения экстремистских материалов», — сообщил инсайдер агентства.
Оперативно связаться с Ермаковым не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента. В региональном СК тему не комментируют.
О задержании Анисимова стало известно утром 6 февраля. Против него возбудили второго дело об экстремизме.
О первом уголовном деле журналиста стало известно 23 апреля 2024 года. Тогда его задержали за несколько часов да анонсированной пресс-конфренеции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге репортера обвинили в клевете и разглашении тайны частной жизни.
Через день был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве. По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты.
По неофициальным данным, Аксенов мог заказать расследование Анисимову. Подтверждений этому нет. Аксенов сейчас на свободе.
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