Силовики проводят обыски у лидера скандальной группировки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге идут обыски у директора «Ермак Медиа» Николая Ермакова

06 февраля 2025 в 12:46 Размер текста - 17 +

Грозит ли Николаю Ермакову уголовное дело, пока неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге силовики проводят обыски у директора медиа-проекта «Ермак Медиа» Николая Ермакова, которого также называют одним из лидеров скандально известной авторитетной бизнес-группы «Дондики», занимающейся похоронным бизнесом. Следственные действия у Ермакова связаны с новым уголовном делом блогера и журналиста Евгения Анисимова, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Предположительно, Ермаков проходит по уголовному делу как лицо, которое предоставляет Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. А Анисимов в свою очередь мог прикрываться ею для распространения экстремистских материалов», — сообщил инсайдер агентства. Оперативно связаться с Ермаковым не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента. В региональном СК тему не комментируют. Новость по теме Против скандального блогера из Екатеринбурга завели дело об экстремизме О задержании Анисимова стало известно утром 6 февраля. Против него возбудили второго дело об экстремизме. О первом уголовном деле журналиста стало известно 23 апреля 2024 года. Тогда его задержали за несколько часов да анонсированной пресс-конфренеции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге репортера обвинили в клевете и разглашении тайны частной жизни. Через день был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве. По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальным данным, Аксенов мог заказать расследование Анисимову. Подтверждений этому нет. Аксенов сейчас на свободе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у директора медиа-проекта «Ермак Медиа» Николая Ермакова, которого также называют одним из лидеров скандально известной авторитетной бизнес-группы «Дондики», занимающейся похоронным бизнесом. Следственные действия у Ермакова связаны с новым уголовном делом блогера и журналиста Евгения Анисимова, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Предположительно, Ермаков проходит по уголовному делу как лицо, которое предоставляет Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности. А Анисимов в свою очередь мог прикрываться ею для распространения экстремистских материалов», — сообщил инсайдер агентства. Оперативно связаться с Ермаковым не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента. В региональном СК тему не комментируют. О задержании Анисимова стало известно утром 6 февраля. Против него возбудили второго дело об экстремизме. О первом уголовном деле журналиста стало известно 23 апреля 2024 года. Тогда его задержали за несколько часов да анонсированной пресс-конфренеции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге репортера обвинили в клевете и разглашении тайны частной жизни. Через день был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве. По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальным данным, Аксенов мог заказать расследование Анисимову. Подтверждений этому нет. Аксенов сейчас на свободе.