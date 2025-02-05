05 февраля 2025

В Екатеринбурге задержан скандальный блогер

В Екатеринбурге задержали журналиста Евгения Анисимова
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, анисимов евгений
Сейчас с Евгением Анисимовым работают силовики Фото:

Скандального екатеринбургского блогера, журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова, которого бизнесмен Богдан Новорок обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, задержали силовики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«В его квартиру ворвались утром. Там провели обыски, его задержали. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта „Прекрасная Россия“ он якобы распространил материалы экстремистской направленности. Сейчас с Анисимовым проводятся следственные действия», — сообщил инсайдер URA.RU.

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Агентство обратилось за комментарием в региональный СКР. В ведомстве отказались от комментариев.

Об уголовном преследовании Анисимова стало известно 23 апреля 2024 года. Его задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Суд избрал Евгению запрет определенных действий.

После этого — 24 апреля — был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Новорок обвинил его в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты.

По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. Сейчас Аксенов находится на свободе.

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Скандального екатеринбургского блогера, журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова, которого бизнесмен Богдан Новорок обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, задержали силовики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В его квартиру ворвались утром. Там провели обыски, его задержали. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта „Прекрасная Россия“ он якобы распространил материалы экстремистской направленности. Сейчас с Анисимовым проводятся следственные действия», — сообщил инсайдер URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в региональный СКР. В ведомстве отказались от комментариев. Об уголовном преследовании Анисимова стало известно 23 апреля 2024 года. Его задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Суд избрал Евгению запрет определенных действий. После этого — 24 апреля — был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Новорок обвинил его в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. Сейчас Аксенов находится на свободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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