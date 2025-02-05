В Екатеринбурге задержан скандальный блогер

В Екатеринбурге задержали журналиста Евгения Анисимова

06 февраля 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

Сейчас с Евгением Анисимовым работают силовики Фото: Илья Московец © URA.RU Скандального екатеринбургского блогера, журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова, которого бизнесмен Богдан Новорок обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, задержали силовики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В его квартиру ворвались утром. Там провели обыски, его задержали. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта „Прекрасная Россия“ он якобы распространил материалы экстремистской направленности. Сейчас с Анисимовым проводятся следственные действия», — сообщил инсайдер URA.RU. Новость по теме Нового фигуранта дела «Прекрасной России» вызвали в СК Екатеринбурга Агентство обратилось за комментарием в региональный СКР. В ведомстве отказались от комментариев. Об уголовном преследовании Анисимова стало известно 23 апреля 2024 года. Его задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Суд избрал Евгению запрет определенных действий. После этого — 24 апреля — был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Новорок обвинил его в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. Сейчас Аксенов находится на свободе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандального екатеринбургского блогера, журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова, которого бизнесмен Богдан Новорок обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, задержали силовики. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В его квартиру ворвались утром. Там провели обыски, его задержали. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта „Прекрасная Россия“ он якобы распространил материалы экстремистской направленности. Сейчас с Анисимовым проводятся следственные действия», — сообщил инсайдер URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в региональный СКР. В ведомстве отказались от комментариев. Об уголовном преследовании Анисимова стало известно 23 апреля 2024 года. Его задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Суд избрал Евгению запрет определенных действий. После этого — 24 апреля — был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Новорок обвинил его в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. Сейчас Аксенов находится на свободе.