В Сургуте на маршруты вышли новые автобусы с гербом города

Десять новых автобусов вышли на маршруты в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) на маршруты 45 и 47 вышли десять новых брендированных автобусов с городским гербом. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Новые автобусы вышли сегодня на улицы Сургута. 10 новых брендированных автобусов появились на маршрутах 45 и 47 с наиболее высоким пассажиропотоком», — сообщает мэрия в соцсети.
Автобусы вмещают 92 пассажира. Они оснащены кондиционерами и отопительными печами. Также машины имеют низкопольное покрытие и адаптированы для инвалидов.
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