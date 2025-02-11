11 февраля 2025

В Сургуте на маршруты вышли новые автобусы с гербом города

© Служба новостей «URA.RU»
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Десять новых автобусов вышли на маршруты в Сургуте
Десять новых автобусов вышли на маршруты в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) на маршруты 45 и 47 вышли десять новых брендированных автобусов с городским гербом. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Новые автобусы вышли сегодня на улицы Сургута. 10 новых брендированных автобусов появились на маршрутах 45 и 47 с наиболее высоким пассажиропотоком», — сообщает мэрия в соцсети.

Автобусы вмещают 92 пассажира. Они оснащены кондиционерами и отопительными печами. Также машины имеют низкопольное покрытие и адаптированы для инвалидов.

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В Сургуте (ХМАО) на маршруты 45 и 47 вышли десять новых брендированных автобусов с городским гербом. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Новые автобусы вышли сегодня на улицы Сургута. 10 новых брендированных автобусов появились на маршрутах 45 и 47 с наиболее высоким пассажиропотоком», — сообщает мэрия в соцсети. Автобусы вмещают 92 пассажира. Они оснащены кондиционерами и отопительными печами. Также машины имеют низкопольное покрытие и адаптированы для инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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