«Шаурма» с сюрпризом: Россельхознадзор нашел нарушения в курганском общепите

Россельхознадзор выявил массу нарушений в курганских точках общепита
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы проверили изготовителей шаурмы в Кургане
Инспекторы проверили изготовителей шаурмы в Кургане Фото:

Управление Россельхознадзора провело 15 выездных проверок в отношении курганских точек общественного питания. Инспекторы выявили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, говорится в релизе ведомства.

Особое внимание привлек павильон «Шаурма», где предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на поступающее мясное сырье. «Продукция, произведенная из сырья неизвестного происхождения, несет потенциальную угрозу отравления граждан», — подчеркнули в ведомстве. Предпринимателю выдано предостережение.

В 2024 году из более чем 600 проверенных Россельхознадзором пунктов быстрого питания в Кургане и Курганской области нарушения были выявлены у 194. Предприятия не регистрировались в системе «Цербер» или не оформляли необходимые документы на продукцию. Всем нарушителям выданы предостережения.

Ранее Россельхознадзор уже фиксировал нарушения в Курганской области, в частности, в сети магазинов «Светофор», где обнаружились проблемы с ветеринарно-сопроводительными документами и условиями хранения продукции. Эти нарушения касались недостаточной информации о лабораторных исследованиях и сроках годности продуктов, что подчеркивает систематические проблемы с соблюдением ветеринарных норм в регионе.

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Управление Россельхознадзора провело 15 выездных проверок в отношении курганских точек общественного питания. Инспекторы выявили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, говорится в релизе ведомства. Особое внимание привлек павильон «Шаурма», где предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на поступающее мясное сырье. «Продукция, произведенная из сырья неизвестного происхождения, несет потенциальную угрозу отравления граждан», — подчеркнули в ведомстве. Предпринимателю выдано предостережение. В 2024 году из более чем 600 проверенных Россельхознадзором пунктов быстрого питания в Кургане и Курганской области нарушения были выявлены у 194. Предприятия не регистрировались в системе «Цербер» или не оформляли необходимые документы на продукцию. Всем нарушителям выданы предостережения. Ранее Россельхознадзор уже фиксировал нарушения в Курганской области, в частности, в сети магазинов «Светофор», где обнаружились проблемы с ветеринарно-сопроводительными документами и условиями хранения продукции. Эти нарушения касались недостаточной информации о лабораторных исследованиях и сроках годности продуктов, что подчеркивает систематические проблемы с соблюдением ветеринарных норм в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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