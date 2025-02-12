«Шаурма» с сюрпризом: Россельхознадзор нашел нарушения в курганском общепите

Управление Россельхознадзора провело 15 выездных проверок в отношении курганских точек общественного питания. Инспекторы выявили многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, говорится в релизе ведомства.
Особое внимание привлек павильон «Шаурма», где предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на поступающее мясное сырье. «Продукция, произведенная из сырья неизвестного происхождения, несет потенциальную угрозу отравления граждан», — подчеркнули в ведомстве. Предпринимателю выдано предостережение.
В 2024 году из более чем 600 проверенных Россельхознадзором пунктов быстрого питания в Кургане и Курганской области нарушения были выявлены у 194. Предприятия не регистрировались в системе «Цербер» или не оформляли необходимые документы на продукцию. Всем нарушителям выданы предостережения.
Ранее Россельхознадзор уже фиксировал нарушения в Курганской области, в частности, в сети магазинов «Светофор», где обнаружились проблемы с ветеринарно-сопроводительными документами и условиями хранения продукции. Эти нарушения касались недостаточной информации о лабораторных исследованиях и сроках годности продуктов, что подчеркивает систематические проблемы с соблюдением ветеринарных норм в регионе.
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