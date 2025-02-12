Проверки пройдут и 14 февраля
Госавтоинспекция проводит масштабные проверки водителей автобусов в Свердловской области. За утро 13 февраля в Екатеринбурге сотрудники ГАИ нашли массу недочетов, сообщает пресс-служба ведомства.
«На данный момент уже зафиксированы многочисленные нарушения со стороны перевозчиков, включая отсутствие тахографов, системы ГЛОНАСС, несоблюдения требований технического осмотра транспортных средств, страхования перевозки пассажиров», — говорится в сообщении. Проверки продолжатся до 14 февраля включительно.
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