12 февраля 2025

Свердловские гаишники устроили масштабную охоту на водителей. Видео

Свердловская ГАИ проводит массовые проверки водителей автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
Проверки пройдут и 14 февраля Фото:

Госавтоинспекция проводит масштабные проверки водителей автобусов в Свердловской области. За утро 13 февраля в Екатеринбурге сотрудники ГАИ нашли массу недочетов, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент уже зафиксированы многочисленные нарушения со стороны перевозчиков, включая отсутствие тахографов, системы ГЛОНАСС, несоблюдения требований технического осмотра транспортных средств, страхования перевозки пассажиров», — говорится в сообщении. Проверки продолжатся до 14 февраля включительно.

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Госавтоинспекция проводит масштабные проверки водителей автобусов в Свердловской области. За утро 13 февраля в Екатеринбурге сотрудники ГАИ нашли массу недочетов, сообщает пресс-служба ведомства. «На данный момент уже зафиксированы многочисленные нарушения со стороны перевозчиков, включая отсутствие тахографов, системы ГЛОНАСС, несоблюдения требований технического осмотра транспортных средств, страхования перевозки пассажиров», — говорится в сообщении. Проверки продолжатся до 14 февраля включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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