15 февраля 2025

Толпа парней устроила массовую драку на дороге в Екатеринбурге. Видео

Толпа парней подралась на улице Шварца в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле екатеринбургского бара произошла драка
Возле екатеринбургского бара произошла драка Фото:

В Екатеринбурге толпа молодых людей устроила драку прямо на проезжей части улицы Шварца. Об этом рассказали очевидцы.

«Около бургерной „А ты где?“ на Ботанике какой-то кипиш. Пацаны терки трут, вопросы решают, выясняют», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».

К посту прикреплено видео, на котором огромная компания молодых дерется прямо на дороге. Некоторые из них весело смеются и подбадривают других участников конфликта.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №12. На место выезжала группа немедленного реагирования, к прибытию наряда участники потасовки скрылись. Заявлений о пострадавших, а также информации из медицинских учреждений не зафиксировано. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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В Екатеринбурге толпа молодых людей устроила драку прямо на проезжей части улицы Шварца. Об этом рассказали очевидцы. «Около бургерной „А ты где?“ на Ботанике какой-то кипиш. Пацаны терки трут, вопросы решают, выясняют», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». К посту прикреплено видео, на котором огромная компания молодых дерется прямо на дороге. Некоторые из них весело смеются и подбадривают других участников конфликта. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №12. На место выезжала группа немедленного реагирования, к прибытию наряда участники потасовки скрылись. Заявлений о пострадавших, а также информации из медицинских учреждений не зафиксировано. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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