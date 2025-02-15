В Екатеринбурге толпа молодых людей устроила драку прямо на проезжей части улицы Шварца. Об этом рассказали очевидцы.
«Около бургерной „А ты где?“ на Ботанике какой-то кипиш. Пацаны терки трут, вопросы решают, выясняют», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».
К посту прикреплено видео, на котором огромная компания молодых дерется прямо на дороге. Некоторые из них весело смеются и подбадривают других участников конфликта.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №12. На место выезжала группа немедленного реагирования, к прибытию наряда участники потасовки скрылись. Заявлений о пострадавших, а также информации из медицинских учреждений не зафиксировано. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
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