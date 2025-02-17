17 февраля 2025

«Попели, спортом позанимались»: Niletto пришел на откровенный разговор к Павлу Воле. Видео

Niletto снялся в «Шоу Воли»
© Служба новостей «URA.RU»
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Niletto призвал ждать фанатов выпуска «Шоу Воли» с его участием
Niletto призвал ждать фанатов выпуска «Шоу Воли» с его участием Фото:

Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) дал интервью комику Павлу Воле в его программе на телеканале ТНТ. В «Шоу Воли» артист спел и провел тренировку совместно с ведущим.

«На „Шоу Воли“ снимаем снова. Интервью сняли, немного спели, спортом позанимались, на тренировку, конечно, мы не рассчитывали. Потренили даже с Пашей [Волей]. Был фулл-спорт, фулл-музыка, фулл-диван, фулл-интервью», — сказал Прытков в видео на своем telegram-канале.

По словам уральской звезды, на шоу также шла речь о его будущих сольных концертах. Он призвал своих фанатов ждать этого выпуска в эфире. Он уверен, что получилось «прикольно». Для Niletto это второй визит на телепередачу Павла Воли.

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Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) дал интервью комику Павлу Воле в его программе на телеканале ТНТ. В «Шоу Воли» артист спел и провел тренировку совместно с ведущим. «На „Шоу Воли“ снимаем снова. Интервью сняли, немного спели, спортом позанимались, на тренировку, конечно, мы не рассчитывали. Потренили даже с Пашей [Волей]. Был фулл-спорт, фулл-музыка, фулл-диван, фулл-интервью», — сказал Прытков в видео на своем telegram-канале. По словам уральской звезды, на шоу также шла речь о его будущих сольных концертах. Он призвал своих фанатов ждать этого выпуска в эфире. Он уверен, что получилось «прикольно». Для Niletto это второй визит на телепередачу Павла Воли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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