Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) дал интервью комику Павлу Воле в его программе на телеканале ТНТ. В «Шоу Воли» артист спел и провел тренировку совместно с ведущим.
«На „Шоу Воли“ снимаем снова. Интервью сняли, немного спели, спортом позанимались, на тренировку, конечно, мы не рассчитывали. Потренили даже с Пашей [Волей]. Был фулл-спорт, фулл-музыка, фулл-диван, фулл-интервью», — сказал Прытков в видео на своем telegram-канале.
По словам уральской звезды, на шоу также шла речь о его будущих сольных концертах. Он призвал своих фанатов ждать этого выпуска в эфире. Он уверен, что получилось «прикольно». Для Niletto это второй визит на телепередачу Павла Воли.
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