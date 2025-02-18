Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

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Госдума утвердила договор между РФ и Белоруссией
Госдума утвердила договор между РФ и Белоруссией Фото:

Госдума России утвердила договор между РФ и Белоруссией о Союзном государстве. Информация об этом появилась на официальном сайте парламента. 

«Депутаты на пленарном заседании 18 февраля поддержали ратификацию Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится на сайте Госдумы.

По договору, страны обязуются поддерживать друг друга в политической, военной и других сферах, отвечая на угрозы их суверенитету, конституционному строю и территориальной целостности. Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

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Госдума России утвердила договор между РФ и Белоруссией о Союзном государстве. Информация об этом появилась на официальном сайте парламента.  «Депутаты на пленарном заседании 18 февраля поддержали ратификацию Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится на сайте Госдумы. По договору, страны обязуются поддерживать друг друга в политической, военной и других сферах, отвечая на угрозы их суверенитету, конституционному строю и территориальной целостности. Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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