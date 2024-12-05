Союзное государство «взорвало» геополитику

Путин и Лукашенко за 25 лет подтвердили жизнеспособность блока России и Белоруссии

06 декабря 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президенты России и Белоруссии смогли сохранить союзнические отношения Фото: Официальный сайт Президента РФ Союзное государство России и Белоруссии отмечает 25-летие. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в интервью URA.RU говорит, что создание этого объединения «взорвало» классическую геополитику. Эксперт признает, что в текущих условиях выживать поодиночке было бы труднее. Между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко остаются спорные вопросы, но ни они, ни недружелюбные соседи Польша и Литва не способны разрушить союз. Сложности есть, но цель достигнута Идея создать Союзное государство оформилась еще при первом президенте РФ Борисе Ельцине Фото: Размик Закарян © URA.RU — Очередное заседание Высшего госсовета Союзного государства приурочено к 25-летию объединения. В самом начале между нашими странами были противоречия. Можно ли говорить, что, несмотря ни на что, цель, поставленная четверть века назад, достигнута? — Если бы мы отвечали на этот вопрос всего пять лет тому назад, ответ был бы качественно иным. Именно в текущих условиях можно говорить о подлинном предназначении объединения Беларуси и России. Статья по теме Путин дал понять, когда и почему применит ядерное оружие Для этого необходимо вспомнить год, в котором было окончательно оформлено Союзное государство, — 1999-й. Одним из ключевых его событий было расширение НАТО. Польша, Венгрия и Чехия стали членами Североатлантического Альянса, а значит, военно-политическая обстановка в регионе кардинально изменилась. Бомбардировки Югославии весной и летом 1999 года предельно ясно показали, что блок НАТО рассматривает себя в качестве судьи и исполнителя наказания одновременно. А международное право имеет свои пределы. Белоруссия смогла сохранить свою независимость, в отличие от соседней Украины, попавшей в зависимость от Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Согласно множеству подходов, Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. У белорусов был один большой «изъян», который необходимо было выправить, — отсутствие внешнего врага как объединительного элемента нации. В этих условиях создание Союзного государства фактически «взорвало» классическую геополитику, а Беларусь на многие десятилетия стала объектом пристального внимания и неутомимой критики со стороны Запада. Сегодня мы понимаем, что главная цель Союзного государства была в создании заслона на пути большой геополитики, и эта цель, несомненно, достигнута. — Политические смыслы Союзного государства как-то изменились? Лидеры России и Белоруссии подписали 28 союзных программ в ноябре 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Концентрат политических смыслов Союзного государства заключается в следующей формулировке — укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире. В этой части никаких изменений не было. Но формат союзничества не является статичным, раз и навсегда определенным. Он развивается и совершенствуется под влиянием национальных интересов. На разных этапах мы видели, что Беларусь и Россия стремились к расширению географии связей, изменяли свои приоритеты. В наших отношениях были узкие места и взаимная критика, в том числе и в части внешней политики. Но это только подтверждало, что Союзное государство является живым организмом, а не формальным объединением, где можно найти только положительные примеры. — Остаются ли какие-то сложности по 28 союзным программам? — Сложности будут всегда. Прежде всего потому, что Беларусь и Россия не находятся на некоем острове, который не подвержен влиянию внешних процессов. Сложности — это естественный признак, а не состояние застоя или остановки. События последних четырех-пяти лет показали, насколько неустойчива мировая экономика. Ее главной характеристикой стала неопределенность. А в этих условиях значимость приобретают адаптационные способности. Белорусские чипы — В прошлом году президент Лукашенко передал президенту Путину слова одного из конструкторов о том, что белорусские «чипы чуть-чуть больше импортных, но мы впихнем их в крыло самолета». Есть ли прогресс в этой сфере? Развитие микроэлектроники — одно из главных направлений белорусской промышленности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU — Микроэлектроника — одна из ключевых сфер сотрудничества Беларуси и России. Она включена в проекты по импортозамещению, например, «Союзный станок». В мае были представлены первые станки. Можно также привести программу «Автоэлектроника», в рамках которой разработано свыше 40 технологий, изготовлено 380 компонентов электронных модулей для систем управления и безопасности автотранспорта. В текущих условиях важно выполнить тактическую задачу по обеспечению критически важной для промышленности и других сфер продукцией. Мы не должны резко снизить технологическую зависимость от Запада. - Сможем когда-либо конкурировать с тем же Тайванем? — Конкурировать с Тайванем, конечно, будет сложно. Но Беларусь и Россия доказали, что даже «адские» санкции, которые Запад ввел против наших стран, не смогли нанести сокрушающий удар по нашим экономикам. Более того, мы видим, что благодаря усилиям наших стран тема обеспечения технологического суверенитета вышла на качественно иной уровень. Ядерное оружие наготове — На Западе желающих «съесть» Белоруссию вслед за Украиной наверняка немало. То, что Москва и Минск имеют согласованную программу действий в сфере внешней политики, дает Белоруссии чувство защищенности? Статья по теме Зачем Путин помог Лукашенко войти в ШОС — Координация в сфере внешней политики — это давняя реальность во взаимодействии наших государств. Беларусь последовательно поддерживает российские позиции при голосованиях в ООН. Сегодня важно выступать на международной арене в качестве единомышленников. Именно этот подход лежит в основе белорусских установок в ШОС и БРИКС. Россия также понимает, что в будущей конфигурации международного порядка особую роль будет играть система координат средних и малых стран. Хотя мы по-прежнему говорим о том, что многие страны остаются под пятой США, у нас в регионе мы видим, что есть один железный аргумент, который позволяет управлять действиями великих держав, — нарушение демократии. Наши соседи (Польша, Литва) — самый яркий тому пример. Соседи России и Белоруссии отказались от контактов, но кто потерял от этого больше — вопрос Фото: Официальный сайт президента Украины Поэтому наши страны осуществляют работу по нескольким направлениям сразу. Белорусская дипломатия стремится искоренить черно-белое восприятие в международной сфере, вернуться к многофакторности при оценке мировых процессов. Россия разрабатывает глобальные критерии будущего мироустройства. Самое важное — то, что мы принимаем непосредственное участие в разработке новых принципов международных отношений. Мы осознаем, насколько трудным будет этот путь, но в итоге нам больше не придется встраиваться в готовые схемы и руководствоваться чуждыми нам ценностями. Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии в 2023 году Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ — Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Но соседи продолжают накалять ситуацию, возводят оборонительные сооружения. Видите ли вы в действиях Польши и Литвы угрозы безопасности Союзному государству? — Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это адекватная оценка угроз безопасности. Проблема не в том, что Польша и Литва возводят оборонительные сооружения на границе. Мы прекрасно помним из опыта, что, когда границы не открываются, их просто взламывают. Беларусь уже имеет длительный опыт существования на границе двух миров. «Холодная война» разворачивалась на наших границах в том числе. Однако в то время сохранялась дипломатия, стороны могли хотя бы разговаривать. А сегодня дипломатическая сфера практически разрушена, причем странами, которые должны были бы стоять на ее страже. Поэтому белорусы должны принимать превентивные меры. К разуму ведут разными путями, в том числе и принуждением к миру. Беларусь просто не имеет права позволить безответственным временщикам в Польше и Литве разжечь масштабный конфликт. Почему Белоруссия по-разному относится к Крыму и СВО — Могли бы вы объяснить, почему братская Белоруссия, президент Лукашенко не хотят признать российскими Крым и Севастополь? Минск поддерживает Россию в СВО, но при этом не признает ее новые регионы. Почему? Не все ли уже равно, признаны они другими или нет? Вопрос признания Крыма российским для Белоруссии остается открытым Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU — Во времена СССР, как вы помните, международная сфера была узкоспециализированной, и вопросы, которые задавали стороны друг другу, не были упрощенными. Когда в 1990-е годы Беларусь стала независимым государством, мы учились формулировать свои вопросы для того, чтобы правильно оценивать те или иные шаги наших партнеров. Формирование западной коалиции против России началось примерно в 2008 году. Белорусский вопрос заключался в том, действовала ли Россия в тот период спонтанно или все же ставила вопросы о роли и месте в мировом раскладе сил? Ответ для нас был очевидным. Мюнхенская речь президента Путина содержала высокую степень озабоченности мировыми делами и главное — предостережение в близорукости западных лидеров и предвидение будущих конфликтов. Ровно таким же подходом Беларусь руководствовалась и в последующие годы. В 2022 году Россия сформулировала вопросы глобальной значимости. Белорусские вопросы заключались в следующем: предпринимала ли Россия дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить украинский кризис; был ли запрос у мирового сообщества на изменения в политике, экономике, культуре; соответствует ли реалиям состояние дел в сфере глобальной безопасности? Полная поддержка России со стороны Беларуси означала только одно — мы ответили положительно на поставленные вопросы. Статья по теме Путин готовит Лукашенко к президентским выборам 2025 года Российское руководство неоднократно подчеркивало, что союзники и партнеры России имеют право выбора в вопросе признания Крыма. Беларусь, по общему признанию, самый верный и надежный союзник России. И это факт. Как и то, что главы наших государств разрабатывают приемлемые для всех сторон варианты взаимодействия по сложным вопросам. Возможно ли расширение Союзного государства — Если Союзное государство России и Белоруссии оказалось настолько успешным проектом, почему подобная интеграция не распространяется на другие страны постсоветского пространства? Уровень союзничества России и Белоруссии стал примером для других стран постсоветского пространства Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Беларусь и Россия сумели выстроить самый высокий уровень интеграции — союзничество. Это редкий пример для мирового сообщества в целом. И на постсоветском пространстве внимание к Союзному государству высокое. Вместе с тем после распада СССР в нашем регионе сформировался устойчивый запрос на сохранение суверенитета и независимости. Асимметричные условия, прежде всего в экономике Беларуси и России, неоднократно вызывали шквал критики и домыслов относительно возможности для нашей страны сохранить свой независимый статус. Спустя 25 лет все могут убедиться в том, что отношения с Россией могут быть конструктивными, уважительными. Согласованность и координация действий на внешнем контуре только усиливают международные позиции, а не лишают их собственного голоса. Национальные интересы и наличие узких мест в их обеспечении — предмет дискуссии, поиска оптимальных решений, а не противостояния и тем более противоборства. Статья по теме Путин сорвал планы Запада по развалу СНГ Россия была и останется государством, которое обеспечивает стабильность на постсоветском пространстве. Его отличительной чертой, которая также создана при непосредственном участии России, является сохранение многообразия форматов интеграции. Каждая из стран может выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. Придет время и для масштабирования. А сегодня важнее сохранить все то, что было наработано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союзное государство России и Белоруссии отмечает 25-летие. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в интервью URA.RU говорит, что создание этого объединения «взорвало» классическую геополитику. Эксперт признает, что в текущих условиях выживать поодиночке было бы труднее. Между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко остаются спорные вопросы, но ни они, ни недружелюбные соседи Польша и Литва не способны разрушить союз. — Очередное заседание Высшего госсовета Союзного государства приурочено к 25-летию объединения. В самом начале между нашими странами были противоречия. Можно ли говорить, что, несмотря ни на что, цель, поставленная четверть века назад, достигнута? — Если бы мы отвечали на этот вопрос всего пять лет тому назад, ответ был бы качественно иным. Именно в текущих условиях можно говорить о подлинном предназначении объединения Беларуси и России. Для этого необходимо вспомнить год, в котором было окончательно оформлено Союзное государство, — 1999-й. Одним из ключевых его событий было расширение НАТО. Польша, Венгрия и Чехия стали членами Североатлантического Альянса, а значит, военно-политическая обстановка в регионе кардинально изменилась. Бомбардировки Югославии весной и летом 1999 года предельно ясно показали, что блок НАТО рассматривает себя в качестве судьи и исполнителя наказания одновременно. А международное право имеет свои пределы. Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Согласно множеству подходов, Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. У белорусов был один большой «изъян», который необходимо было выправить, — отсутствие внешнего врага как объединительного элемента нации. — Политические смыслы Союзного государства как-то изменились? — Концентрат политических смыслов Союзного государства заключается в следующей формулировке — укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире. В этой части никаких изменений не было. Но формат союзничества не является статичным, раз и навсегда определенным. Он развивается и совершенствуется под влиянием национальных интересов. На разных этапах мы видели, что Беларусь и Россия стремились к расширению географии связей, изменяли свои приоритеты. В наших отношениях были узкие места и взаимная критика, в том числе и в части внешней политики. Но это только подтверждало, что Союзное государство является живым организмом, а не формальным объединением, где можно найти только положительные примеры. — Остаются ли какие-то сложности по 28 союзным программам? — В прошлом году президент Лукашенко передал президенту Путину слова одного из конструкторов о том, что белорусские «чипы чуть-чуть больше импортных, но мы впихнем их в крыло самолета». Есть ли прогресс в этой сфере? — Микроэлектроника — одна из ключевых сфер сотрудничества Беларуси и России. Она включена в проекты по импортозамещению, например, «Союзный станок». В мае были представлены первые станки. Можно также привести программу «Автоэлектроника», в рамках которой разработано свыше 40 технологий, изготовлено 380 компонентов электронных модулей для систем управления и безопасности автотранспорта. В текущих условиях важно выполнить тактическую задачу по обеспечению критически важной для промышленности и других сфер продукцией. Мы не должны резко снизить технологическую зависимость от Запада. - Сможем когда-либо конкурировать с тем же Тайванем? — На Западе желающих «съесть» Белоруссию вслед за Украиной наверняка немало. То, что Москва и Минск имеют согласованную программу действий в сфере внешней политики, дает Белоруссии чувство защищенности? — Координация в сфере внешней политики — это давняя реальность во взаимодействии наших государств. Беларусь последовательно поддерживает российские позиции при голосованиях в ООН. Сегодня важно выступать на международной арене в качестве единомышленников. Именно этот подход лежит в основе белорусских установок в ШОС и БРИКС. Поэтому наши страны осуществляют работу по нескольким направлениям сразу. Белорусская дипломатия стремится искоренить черно-белое восприятие в международной сфере, вернуться к многофакторности при оценке мировых процессов. Россия разрабатывает глобальные критерии будущего мироустройства. Самое важное — то, что мы принимаем непосредственное участие в разработке новых принципов международных отношений. Мы осознаем, насколько трудным будет этот путь, но в итоге нам больше не придется встраиваться в готовые схемы и руководствоваться чуждыми нам ценностями. — Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Но соседи продолжают накалять ситуацию, возводят оборонительные сооружения. Видите ли вы в действиях Польши и Литвы угрозы безопасности Союзному государству? — Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это адекватная оценка угроз безопасности. Проблема не в том, что Польша и Литва возводят оборонительные сооружения на границе. Мы прекрасно помним из опыта, что, когда границы не открываются, их просто взламывают. — Могли бы вы объяснить, почему братская Белоруссия, президент Лукашенко не хотят признать российскими Крым и Севастополь? Минск поддерживает Россию в СВО, но при этом не признает ее новые регионы. Почему? Не все ли уже равно, признаны они другими или нет? — Во времена СССР, как вы помните, международная сфера была узкоспециализированной, и вопросы, которые задавали стороны друг другу, не были упрощенными. Когда в 1990-е годы Беларусь стала независимым государством, мы учились формулировать свои вопросы для того, чтобы правильно оценивать те или иные шаги наших партнеров. Формирование западной коалиции против России началось примерно в 2008 году. Белорусский вопрос заключался в том, действовала ли Россия в тот период спонтанно или все же ставила вопросы о роли и месте в мировом раскладе сил? Ответ для нас был очевидным. Мюнхенская речь президента Путина содержала высокую степень озабоченности мировыми делами и главное — предостережение в близорукости западных лидеров и предвидение будущих конфликтов. Ровно таким же подходом Беларусь руководствовалась и в последующие годы. В 2022 году Россия сформулировала вопросы глобальной значимости. Белорусские вопросы заключались в следующем: предпринимала ли Россия дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить украинский кризис; был ли запрос у мирового сообщества на изменения в политике, экономике, культуре; соответствует ли реалиям состояние дел в сфере глобальной безопасности? Полная поддержка России со стороны Беларуси означала только одно — мы ответили положительно на поставленные вопросы. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что союзники и партнеры России имеют право выбора в вопросе признания Крыма. Беларусь, по общему признанию, самый верный и надежный союзник России. И это факт. Как и то, что главы наших государств разрабатывают приемлемые для всех сторон варианты взаимодействия по сложным вопросам. — Если Союзное государство России и Белоруссии оказалось настолько успешным проектом, почему подобная интеграция не распространяется на другие страны постсоветского пространства? — Беларусь и Россия сумели выстроить самый высокий уровень интеграции — союзничество. Это редкий пример для мирового сообщества в целом. И на постсоветском пространстве внимание к Союзному государству высокое. Вместе с тем после распада СССР в нашем регионе сформировался устойчивый запрос на сохранение суверенитета и независимости. Асимметричные условия, прежде всего в экономике Беларуси и России, неоднократно вызывали шквал критики и домыслов относительно возможности для нашей страны сохранить свой независимый статус. Россия была и останется государством, которое обеспечивает стабильность на постсоветском пространстве. Его отличительной чертой, которая также создана при непосредственном участии России, является сохранение многообразия форматов интеграции. Каждая из стран может выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. Придет время и для масштабирования. А сегодня важнее сохранить все то, что было наработано.