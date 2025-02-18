Пермяки стали реже подделывать деньги

На территории Пермского края в минувшем году выявили и изъяли 35 поддельных банкнот, что на 35% меньше, чем в 2023 году и является самым низким показателем за пять лет. Общая сумма фальшивок составила более 108 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России
«Основные подделки — банкноты крупного номинала: 51% составляют фальшивки по 5000 рублей, 34% — по 1000 рублей. Также обнаружены три купюры по 2000 рублей», — отметили в банке.
Уточняется, что фальшивки чаще всего поступают через торговлю. Представители Банка России призывают жителей Прикамья, сдачу или размен наличными в небольших магазинах или на рынках, проверять защитные признаки банкнот. Если купюра кажется сомнительной, не принимать ее а передавать в банк для экспертизы.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Банк России покажет пермякам новые банкноты и научит отличать их от подделок. В отделении ЦБ гостей провели мастер-класс «Признаки подлинности российских банкнот», а также познакомили с новыми банкнотами, которые еще только готовятся к запуску в оборот.
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