В России с 1 марта вырастут пенсии и пособия

С 1 марта 2025 года в России повысят военные пенсии, пособия по беременности и родам для некоторых категорий женщин. Кроме того, будут проиндексированы и другие социальные выплаты. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова. Помимо этого, россияне, потерявшие трудоспособность из-за болезни или ухаживающие за больным членом семьи, могут получить пособия по временной нетрудоспособности.
«Стоит отметить, что вырастут пенсии не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий получателей. Это касается, в частности, пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Прибавка касается также жен военных», — заявила Кузнецова. Ее слова передает Life.ru.
Так, в марте будут проиндексированы выплаты военным, включая доплаты за январь и февраль 2025 года. Такое решение было принято из-за того, что предыдущее увеличение пенсий в октябре 2024 года на 5,1% не покрыло общий уровень инфляции, который достиг 9,5%. В связи с этим была проведена дополнительная индексация на 4,4%.
Кроме того, с 1 марта размер пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с закрытием предприятий, будет увеличен до уровня регионального прожиточного минимума. Ранее сумма этого пособия составляла 920 рублей. Также вступают в силу изменения в процедуре признания лица инвалидом или ребенком-инвалидом. Согласно словам Елены Кузнецовой, будет изменен порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), а также введена система целевых реабилитационных программ. Экспертиза будет ориентирована на реабилитацию, и будут пересмотрены некоторые критерии для определения инвалидности.
Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко сообщила, что сейчас федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предусмотрено предоставляются пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных граждан. В законодательном акте определены основания для получения таких пособий. Так, выплаты могут назначить в случаях, когда застрахованное лицо теряет трудоспособность из-за болезни или полученной травмы, из-за необходимости ухаживать за больным членом семьи, нахождения в карантине самого застрахованного или его ребенка до семи лет, который ходит в дошкольное учреждение, а также другого члена семьи, официально признанного недееспособным. Кроме того, право на получение пособия возникает при необходимости проведения протезирования в условиях стационара по медицинским показаниям, а также лечения в санаторно-курортных учреждениях после стационарного лечения, отметила юрист.
Ранее в Госдуме выдвинули инициативу, согласно которой предлагается наделить правительство РФ полномочиями для корректировки индексации пенсий в зависимости от реального уровня инфляции. Председатель комитета ГД по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что подобное позволит адаптировать размеры пенсионных выплат к нынешней экономической ситуации.
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