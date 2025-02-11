Госдума предложила каждый год проводить доиндексацию пенсий

В Госдуме предложили предоставить правительству полномочия для проведения доиндексации пенсий в соответствии с уровнем фактической инфляции. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«[Предлагается] закрепить такое право как в отношении гражданских пенсий, так и в отношении военных пенсий, чтобы была возможность доиндексации [выплат] до уровня фактической инфляции», — заявил Нилов, сообщение приводит ТАСС. По его словам, это позволит адаптировать размеры пенсионных выплат к текущей экономической ситуации.
С 1 января 2025 года пенсии российских пенсионеров были проиндексированы в ответ на инфляцию. В конце января президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился проиндексировать пенсии с учетом данного уровня инфляции и осуществить повышение в феврале. Минимальная страховая пенсия в России с 2021 по 2025 год увеличилась на 63,52%, тогда как общий уровень инфляции за этот период составил 49,75%.
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