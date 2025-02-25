Пермячку лишат родительских прав за отказ лечить тяжелобольного ребенка

Приставы забрали у 33-летней безработной пермячки ребенка из опасных условий. Четырехлетний мальчик имеет диагноз, включенный в перечень социально значимых заболеваний. Но мать не оказывала за ним должного ухода и не лечила его. В итоге ее лишат родительских прав.
«Необходимо было поместить мальчика в детский дом. До вступления в законную силу решения суда о лишении его матери родительских прав», — сообщается на сайте ГУФССП Пермскому краю.
Известно, что у ребенка врожденное заболевание. Ему необходимо постоянное наблюдение у специалистов. Но женщина ни разу не обращалась за медпомощью и не исполняла предписания врачей. При этом она уже была лишена родительских прав на троих детей. Положенные алименты она им не платила и финансово никак не помогала.
В результате накопился долг в 2,5 млн рублей. Надзорные органы составили в отношении неплательщицы административный протокол. Суд назначил женщине 12 суток ареста.
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