В свердловских магазинах «Светофор» нашли опасные консервы

В Свердловской области в магазинах торговой сети «Светофор» обнаружили 30 видов консервов, среди которых мясные и рыбные, неизвестного происхождения. Продукция реализовывалась без каких-либо сопроводительных документов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Инспектор Россельхознадзора усмотрел в данном факте нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 „О безопасности пищевой продукции“» — следует из сообщения на сайте ведомства. Проверки проводили с 22 января по 28 февраля в 19 магазинах.
Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.
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