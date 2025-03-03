В свердловских магазинах «Светофор» нашли опасные консервы

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Проверку провели в 19 магазинах
Проверку провели в 19 магазинах Фото:

В Свердловской области в магазинах торговой сети «Светофор» обнаружили 30 видов консервов, среди которых мясные и рыбные, неизвестного происхождения. Продукция реализовывалась без каких-либо сопроводительных документов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Инспектор Россельхознадзора усмотрел в данном факте нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 „О безопасности пищевой продукции“» — следует из сообщения на сайте ведомства. Проверки проводили с 22 января по 28 февраля в 19 магазинах.

Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.

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В Свердловской области в магазинах торговой сети «Светофор» обнаружили 30 видов консервов, среди которых мясные и рыбные, неизвестного происхождения. Продукция реализовывалась без каких-либо сопроводительных документов, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «Инспектор Россельхознадзора усмотрел в данном факте нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 „О безопасности пищевой продукции“» — следует из сообщения на сайте ведомства. Проверки проводили с 22 января по 28 февраля в 19 магазинах. Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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