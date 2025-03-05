360 человек в очереди: екатеринбуржцы переполошили рестораны накануне 8 Марта

В ресторанах Екатеринбурга почти не осталось свободных столиков на 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За три дня до праздника столиков практически не осталось
За три дня до праздника столиков практически не осталось Фото:

Екатеринбуржцы массово бронируют столы на 8 Марта. Найти свободный становится труднее с каждым днем: людям предлагают записаться в лист ожидания, где очередь достигает 360 человек. Об этом URA.RU рассказали представители заведений.

«8 Марта один из самых популярных праздников, и девушки очень ответственные, бронируют все заранее. Так, в МОМО нет свободных столиков с 13:00 и до 23:00. Можно найти варианты на 7 марта. В модном ресторане на набережной Forest нет свободных столиков на 8 Марта давно», — рассказали в заведениях.

Нет шансов поужинать и в «Большом грузинском» — все столики заняты, а гостей будут принимать в порядке живой очереди день в день. Такая же ситуация в Engels возле Оперного театра, но время ожидания небольшое примерно 10–15 минут. В Olio все столы находятся под резервом, но предлагают записаться в список: если кто-то откажется от брони, то пригласят.

Аналогичная ситуация в Bukowski grill и Maccheroni. При это есть еще места в Custo с 12:00 до 14:30, на 20:30 два столика и после 22:00. В Si! тоже можно попасть, но лишь днем.

Нет свободных столов в «Горожанах», там в очереди на посадку уже числится 20 компаний, а в «Гурмадзе» — 360 человек, размещать будут по мере освобождения мест. Не получится сесть и в ресторанах «Гастроли» и Gavi. Кроме этого, заведения вводят ограничения столик дадут на полтора-два часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы массово бронируют столы на 8 Марта. Найти свободный становится труднее с каждым днем: людям предлагают записаться в лист ожидания, где очередь достигает 360 человек. Об этом URA.RU рассказали представители заведений. « 8 Марта — один из самых популярных праздников, и девушки очень ответственные, бронируют все заранее. Так, в МОМО нет свободных столиков с 13:00 и до 23:00. Можно найти варианты на 7 марта. В модном ресторане на набережной Forest нет свободных столиков на 8 Марта давно» , — рассказали в заведениях. Нет шансов поужинать и в «Большом грузинском» — все столики заняты, а гостей будут принимать в порядке живой очереди день в день. Такая же ситуация в Engels возле Оперного театра, но время ожидания небольшое — примерно 10–15 минут. В Olio все столы находятся под резервом, но предлагают записаться в список: если кто-то откажется от брони, то пригласят. Аналогичная ситуация в Bukowski grill и Maccheroni. При это есть еще места в Custo с 12:00 до 14:30, на 20:30 — два столика и после 22:00. В Si! тоже можно попасть, но лишь днем. Нет свободных столов в «Горожанах», там в очереди на посадку уже числится 20 компаний, а в «Гурмадзе» — 360 человек, размещать будут по мере освобождения мест. Не получится сесть и в ресторанах «Гастроли» и Gavi. Кроме этого, заведения вводят ограничения — столик дадут на полтора-два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...