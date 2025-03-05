360 человек в очереди: екатеринбуржцы переполошили рестораны накануне 8 Марта

Екатеринбуржцы массово бронируют столы на 8 Марта. Найти свободный становится труднее с каждым днем: людям предлагают записаться в лист ожидания, где очередь достигает 360 человек. Об этом URA.RU рассказали представители заведений.
«8 Марта — один из самых популярных праздников, и девушки очень ответственные, бронируют все заранее. Так, в МОМО нет свободных столиков с 13:00 и до 23:00. Можно найти варианты на 7 марта. В модном ресторане на набережной Forest нет свободных столиков на 8 Марта давно», — рассказали в заведениях.
Нет шансов поужинать и в «Большом грузинском» — все столики заняты, а гостей будут принимать в порядке живой очереди день в день. Такая же ситуация в Engels возле Оперного театра, но время ожидания небольшое — примерно 10–15 минут. В Olio все столы находятся под резервом, но предлагают записаться в список: если кто-то откажется от брони, то пригласят.
Аналогичная ситуация в Bukowski grill и Maccheroni. При это есть еще места в Custo с 12:00 до 14:30, на 20:30 — два столика и после 22:00. В Si! тоже можно попасть, но лишь днем.
Нет свободных столов в «Горожанах», там в очереди на посадку уже числится 20 компаний, а в «Гурмадзе» — 360 человек, размещать будут по мере освобождения мест. Не получится сесть и в ресторанах «Гастроли» и Gavi. Кроме этого, заведения вводят ограничения — столик дадут на полтора-два часа.
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