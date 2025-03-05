Челябинец скончался, высверлив себе глаз дрелью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина применил инструмент не по его прямому назначению
Мужчина применил инструмент не по его прямому назначению Фото:

В Челябинске местный житель скончался, высверлив себе глаз дрелью. Об этом URA.RU рассказал источник.

«При обнаружении трупа было установлено, что мужчина высверлил себе глаз. От полученной травмы он скончался на месте. По факту случившегося назначено несколько экспертиз», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту следователем по Курчатовскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске местный житель скончался, высверлив себе глаз дрелью. Об этом URA.RU рассказал источник. «При обнаружении трупа было установлено, что мужчина высверлил себе глаз. От полученной травмы он скончался на месте. По факту случившегося назначено несколько экспертиз», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту следователем по Курчатовскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...