Челябинец скончался, высверлив себе глаз дрелью

В Челябинске местный житель скончался, высверлив себе глаз дрелью. Об этом URA.RU рассказал источник.
«При обнаружении трупа было установлено, что мужчина высверлил себе глаз. От полученной травмы он скончался на месте. По факту случившегося назначено несколько экспертиз», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту следователем по Курчатовскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
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