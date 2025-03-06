В Свердловской области на 39-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла лобовая авария с участием «Газели». По данным региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки погиб.
«Лобовое столкновение в селе Малобрусянкое сегодня около 20:00. Трупов не видно. Образовалась пробка. Дорога абсолютно сухая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург»
О ДТП также написали в telegram-канале трассы. Дорожники добавили, что из-за аварии пришлось организовать реверсивное движение. Водителей попросили быть осторожнее.
URA.RU обратилось в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Обновлено в 23:12: «Водитель Nissan, мужчина 1982 года рождения, двигаясь со стороны города Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с „Газелью“, под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате аварии водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Состояние водителя „Газели“ оценивают медики. Установлено, что в момент столкновения „Газель“ была пустой» — рассказали в ГАИ.
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