На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП с «Газелью». Фото

Под Белоярским произошло лобовое столкновение с «Газелью», есть погибший
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии с фургоном организовали реверсивное движение (архивное фото)
Из-за аварии с фургоном организовали реверсивное движение (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на 39-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла лобовая авария с участием «Газели». По данным региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки погиб.

«Лобовое столкновение в селе Малобрусянкое сегодня около 20:00. Трупов не видно. Образовалась пробка. Дорога абсолютно сухая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург»

О ДТП также написали в telegram-канале трассы. Дорожники добавили, что из-за аварии пришлось организовать реверсивное движение. Водителей попросили быть осторожнее.

URA.RU обратилось в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Обновлено в 23:12: «Водитель Nissan, мужчина 1982 года рождения, двигаясь со стороны города Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с „Газелью“, под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате аварии водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Состояние водителя „Газели“ оценивают медики. Установлено, что в момент столкновения „Газель“ была пустой» — рассказали в ГАИ.

У «Газели» сильно повреждена передняя часть
У «Газели» сильно повреждена передняя часть
Фото:
ДТП произошло под Белоярским
ДТП произошло под Белоярским
Фото:

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В Свердловской области на 39-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла лобовая авария с участием «Газели». По данным региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки погиб. «Лобовое столкновение в селе Малобрусянкое сегодня около 20:00. Трупов не видно. Образовалась пробка. Дорога абсолютно сухая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» О ДТП также написали в telegram-канале трассы. Дорожники добавили, что из-за аварии пришлось организовать реверсивное движение. Водителей попросили быть осторожнее. URA.RU обратилось в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит. Обновлено в 23:12: «Водитель Nissan, мужчина 1982 года рождения, двигаясь со стороны города Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с „Газелью“, под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате аварии водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Состояние водителя „Газели“ оценивают медики. Установлено, что в момент столкновения „Газель“ была пустой» — рассказали в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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