Ростовский бизнесмен Николай Василенко, который завирусился в соцсетях благодаря своей улыбке, спустился в метро Екатеринбурга, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Его запечатлел читатель URA.RU.
«Дорогие мои, родные женщины. Сегодня буду поздравлять вас в любимом Екатеринбурге. А где меня искать вы уже поняли. Я вас жду.... Люблю.... Поздравляю с праздником. Улыбаюсь, ваш Николай», — подписал видео из подземки Василенко на своей странице в Instagram (1,3 миллиона подписчиков; соцсеть принадлежит Мeta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
В метро он зашел с букетом белых роз. Судя по фотографии читателя агентства, часть цветов «улыбчивый» блогер уже раздал. Также екатеринбуржцы услышали, что информатор в поездах озвучивает Николай Василенко.
Бизнесмен стал главным мемом прошлой осени. Он публикует видео с философскими рассуждениями о платочках, стильными образами и беззаботными пожеланиями хорошего дня. Василенко сделал состояние на алкогольном и ресторанном бизнесе. Именно он придумал водку «Red Army», ориентированную на американский рынок, и даже судился с создателями фильма «Три икса» за якобы «дискредитацию» бренда. Подробнее о нем и его феномене — в материале URA.RU.
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