07 марта 2025

«Улыбчивый» бизнесмен Николай Василенко поздравляет дам в метро Екатеринбурга. Фото, видео

Бизнесмен Николай Василенко спустился в метро Екатеринбурга с букетом для женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Василенко приехал в Екатеринбург
Николай Василенко приехал в Екатеринбург Фото:

Ростовский бизнесмен Николай Василенко, который завирусился в соцсетях благодаря своей улыбке, спустился в метро Екатеринбурга, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Его запечатлел читатель URA.RU.

«Дорогие мои, родные женщины. Сегодня буду поздравлять вас в любимом Екатеринбурге. А где меня искать вы уже поняли. Я вас жду.... Люблю.... Поздравляю с праздником. Улыбаюсь, ваш Николай», — подписал видео из подземки Василенко на своей странице в Instagram (1,3 миллиона подписчиков; соцсеть принадлежит Мeta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В метро он зашел с букетом белых роз. Судя по фотографии читателя агентства, часть цветов «улыбчивый» блогер уже раздал. Также екатеринбуржцы услышали, что информатор в поездах озвучивает Николай Василенко.

Бизнесмен стал главным мемом прошлой осени. Он публикует видео с философскими рассуждениями о платочках, стильными образами и беззаботными пожеланиями хорошего дня. Василенко сделал состояние на алкогольном и ресторанном бизнесе. Именно он придумал водку «Red Army», ориентированную на американский рынок, и даже судился с создателями фильма «Три икса» за якобы «дискредитацию» бренда. Подробнее о нем и его феномене — в материале URA.RU.

Николая Василенко начали замечать екатеринбургском метро
Николая Василенко начали замечать екатеринбургском метро
Фото:

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Ростовский бизнесмен Николай Василенко, который завирусился в соцсетях благодаря своей улыбке, спустился в метро Екатеринбурга, чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Его запечатлел читатель URA.RU. «Дорогие мои, родные женщины. Сегодня буду поздравлять вас в любимом Екатеринбурге. А где меня искать вы уже поняли. Я вас жду.... Люблю.... Поздравляю с праздником. Улыбаюсь, ваш Николай», — подписал видео из подземки Василенко на своей странице в Instagram (1,3 миллиона подписчиков; соцсеть принадлежит Мeta, признана экстремистской и запрещена в РФ). В метро он зашел с букетом белых роз. Судя по фотографии читателя агентства, часть цветов «улыбчивый» блогер уже раздал. Также екатеринбуржцы услышали, что информатор в поездах озвучивает Николай Василенко. Бизнесмен стал главным мемом прошлой осени. Он публикует видео с философскими рассуждениями о платочках, стильными образами и беззаботными пожеланиями хорошего дня. Василенко сделал состояние на алкогольном и ресторанном бизнесе. Именно он придумал водку «Red Army», ориентированную на американский рынок, и даже судился с создателями фильма «Три икса» за якобы «дискредитацию» бренда. Подробнее о нем и его феномене — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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