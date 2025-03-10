Уровень поддержки украинского лидера Владимира Зеленского в стране крайне низкий. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передав соответствующие сообщения от жителей различных городов Украины.
«Рейтинг действительно низкий, скажем так, никакой. Из моего окружения не могу вспомнить ни одного человека, который бы хорошо о нем отзывался», — сказал житель Киева, передает РИА Новости.
Житель Вознесенска Николаевской области отметил, что даже те, кто ранее голосовал за Зеленского, сейчас не выражают ему поддержку. «Мои знакомые, которые там остались, его не поддерживают, даже те, кто за него отдавал голос на выборах», — отметил он. В то же время житель Днепропетровска уточнил, что тех, кто поддерживает Зеленского, нет и среди участников «евромайдана».
Срок полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако президентские выборы были отменены. Официальная причина, указанная властями, — военное положение и объявленная всеобщая мобилизация. Тогда Зеленский выразил мнение, что проведение выборов в текущей ситуации является неуместным.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, охарактеризовав Зеленского как «диктатора без выборов». Также он утверждал, что популярность Зеленского снизилась до 4%. По словам президента России Владимира Путина, рейтинги у Зеленского в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента, бывшего главы украинского минобороны Валерия Залужного.
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