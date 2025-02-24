24 февраля 2025

Путин: у Зеленского рейтинги в два раза ниже, чем у Залужного

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Путин заявил, что у Зеленского нет шансов выиграть выборы
Путин заявил, что у Зеленского нет шансов выиграть выборы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского рейтинги в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента, бывшего главы украинского минобороны Валерия Залужного. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

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У президента Украины Владимира Зеленского рейтинги в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента, бывшего главы украинского минобороны Валерия Залужного. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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