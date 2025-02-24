Путин: у Зеленского рейтинги в два раза ниже, чем у Залужного

Путин заявил, что у Зеленского нет шансов выиграть выборы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У президента Украины Владимира Зеленского рейтинги в два раза ниже, чем у его ближайшего конкурента, бывшего главы украинского минобороны Валерия Залужного. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
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