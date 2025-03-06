США ведут переговоры о свержении Зеленского: кого команда Трампа видит на его месте

Команда президента США Дональда Трампа провела тайные переговоры с оппозиционными силами Украины. По данным Politico, стороны затронули вопрос смены власти в Украине.
Беседу американцы вели с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и представителями партии бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов). Кого команда Трампа видит на месте нынешнего главы Украины Владимира Зеленского — в материале URA.RU.
Тайные переговоры
По данным Politico, четыре высокопоставленных представителя администрации Трампа провели переговоры с основными оппонентами нынешнего главы Украины. В числе участников переговоров были Тимошенко и представители партии Порошенко.
Основной темой разговора стал вопрос об отставке Зеленского. Стороны обсуждали возможные сценарии политической поддержки в случае изменения власти на Украине, а именно — смещения Зеленского.
Информацию о проведении тайных переговоров подтвердили и украинские СМИ. По данным «Страны.ua», так американская сторона намерена побудить Зеленского к переговорам о прекращении конфликта.
Как уточнил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью «России 24», подобные переговоры «никогда и не прекращались». Он отметил, что конкретно с ним представители США не связывались.
Политик заявил, что на Украине есть значительное количество реальной оппозиции президенту Зеленскому. Однако для того, чтобы эта оппозиция могла вернуться в политическую арену страны, необходимо достижение соглашения между Россией и США. Азаров подчеркнул важность обеспечения безопасности для оппозиционных деятелей, чтобы они не стали жертвами убийств или не были заключены в тюрьму сразу после пересечения границы.
Кто сейчас в поле зрения американцев
В центре внимания соратников Трампа сейчас находятся постоянный представитель Украины при Международной морской организации (ИМО) Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, глава ГУР Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) и глава фракции «Слуг народа» Давид Арахамия, пишет «Страна.ua». Эти политики, по мнению американских представителей, могут оказать влияние на внутреннюю ситуацию в Украине и поддерживают идею о скорейшем завершении войны, что противоречит позиции Зеленского.
* — Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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