Друг-банкир помог мэру Екатеринбурга пропиарить метро на всю Россию

Инициатором приглашения в Екатеринбург известного ростовского бизнесмена и блогера Николая Василенко (1,3 миллиона подписчиков в одной из соцсетей), был управляющий свердловским отделением Сбера Владислав Шиленко, близкий к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Василенко был в Екатеринбурге 8 марта, раздавал белые розы всем пассажиркам метро, а его голосом объявлялись станции. Напоминалось, что оплатить проезд можно с помощью специальных датчиков, которые при участии Сбера появились в подземке осенью 2024 года.
«Шиленко предложил [Орлову] сделать такую пиар-историю. Отдал банк за это что-то в районе миллиона [рублей], насколько знаю», — поделился собеседник URA.RU. Для чиновников, объяснил другой источник агентства, такие активности важны на фоне переговоров о строительстве новых станций в городе. На это нужны федеральные средства.
URA.RU направило запрос в Сбер. Ответ ожидается.
Василенко стал главным мемом в прошлом году. Его видео с философскими рассуждениями о платочках, стильными образами, беззаботными пожеланиями хорошего дня и улыбкой набирали миллионы просмотров, а пользователи соцсетей назвали мужчину «Лавандовым рафом». У Василенко есть ресторанный бизнес, он придумал водку Red Army и судился с создателями фильма «Три икса» за якобы «дискредитацию» бренда.
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