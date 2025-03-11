«Была пьяной»: екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, привел новую версию ЧП

Екатеринбуржец, похитивший глухонемую девочку, хотел помочь ей

12 марта 2025 в 12:24 Размер текста - 17 +

Олег Куклин с февраля находится под стражей Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржец Олег Куклин, обвиненный в похищении 15-летней глухонемой девочки, заявил, что якобы нашел ее на улице пьяной. По этой причине он решил помочь ей. Такую версию подозреваемый озвучил в Свердловском облсуде во время апелляции. Об этом URA.RU рассказал отец ребенка Юрий. «У [Куклина] такая позиция: он шел и нашел ее на улице пьяной. И решил помочь. Когда слово дали мне, я сказал, что он вообще-то из машины ее вытащил. В ответ Куклин заявил, что работает в дорожной организации и всем всегда помогает. Вот и дочери моей решил помочь. Чем только, не понимаю», — сообщил мужчина. Его дочь в момент инцидента была трезвой. Облсуд оставил фигуранта за решеткой. В СИЗО он будет до 14 февраля. Вероятно, скоро меру пресечения вновь продлят. Само похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий ушел в магазин за цветами, а дочку оставил в авто. К ней подошел пьяный Куклин и вытащил ребенка из салона. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. На следующий день девочку нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Олег Куклин, обвиненный в похищении 15-летней глухонемой девочки, заявил, что якобы нашел ее на улице пьяной. По этой причине он решил помочь ей. Такую версию подозреваемый озвучил в Свердловском облсуде во время апелляции. Об этом URA.RU рассказал отец ребенка Юрий. «У [Куклина] такая позиция: он шел и нашел ее на улице пьяной. И решил помочь. Когда слово дали мне, я сказал, что он вообще-то из машины ее вытащил. В ответ Куклин заявил, что работает в дорожной организации и всем всегда помогает. Вот и дочери моей решил помочь. Чем только, не понимаю», — сообщил мужчина. Его дочь в момент инцидента была трезвой. Облсуд оставил фигуранта за решеткой. В СИЗО он будет до 14 февраля. Вероятно, скоро меру пресечения вновь продлят. Само похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Юрий ушел в магазин за цветами, а дочку оставил в авто. К ней подошел пьяный Куклин и вытащил ребенка из салона. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. На следующий день девочку нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.