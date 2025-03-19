19 марта 2025

Тысячи пермяков вступили в Национальный регистр доноров костного мозга

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы попасть в регистр, надо просто сдать немного крови
Чтобы попасть в регистр, надо просто сдать немного крови Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги 10-летней акции «Донорства ума», которая популяризировала донорство костного мозга. За эти годы в Национальный регистр доноров вступили более семи тысяч пермяков.

«С 2015 года команда „Дедморозим“ работала над увеличением числа доноров костного мозга. Только в прошлом году сотрудники проекта „Донорство ума“ провели 35 донорских акций и привлекли в реестр 723 потенциальных донора из Пермского края. За 10 лет в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова вступили более семи тысяч жителей Пермского края, а Пермь начали называть городом доноров», — рассказали URA.RU в фонде.

На этом «Дедморозим» завершает этот проект. По словам координатора донорских акций фонда Марины Коровниковой, команде удалось «заложить надежный фундамент для развития донорского движения в регионе». Специалисты проекта «Донорство ума» разработали технологии привлечения людей в регистр, подготовили пакет информационных материалов, создали сообщество постоянных волонтеров и партнеров. Многолетний опыт они объединили в базу данных, которую готовы передать другим организациям.

Вступить в регистр доноров костного мозга можно через портал «Госуслуги», сдав кровь на станции переливания крови. Также на сайте Национального РДКМ можно заказать набор для сбора мазка из полости рта и отправить его с помощью Почты России.

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги 10-летней акции «Донорства ума», которая популяризировала донорство костного мозга. За эти годы в Национальный регистр доноров вступили более семи тысяч пермяков. «С 2015 года команда „Дедморозим“ работала над увеличением числа доноров костного мозга. Только в прошлом году сотрудники проекта „Донорство ума“ провели 35 донорских акций и привлекли в реестр 723 потенциальных донора из Пермского края. За 10 лет в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова вступили более семи тысяч жителей Пермского края, а Пермь начали называть городом доноров», — рассказали URA.RU в фонде. На этом «Дедморозим» завершает этот проект. По словам координатора донорских акций фонда Марины Коровниковой, команде удалось «заложить надежный фундамент для развития донорского движения в регионе». Специалисты проекта «Донорство ума» разработали технологии привлечения людей в регистр, подготовили пакет информационных материалов, создали сообщество постоянных волонтеров и партнеров. Многолетний опыт они объединили в базу данных, которую готовы передать другим организациям. Вступить в регистр доноров костного мозга можно через портал «Госуслуги», сдав кровь на станции переливания крови. Также на сайте Национального РДКМ можно заказать набор для сбора мазка из полости рта и отправить его с помощью Почты России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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