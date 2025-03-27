Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр*

Бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым (признаны в РФ иноагентами) по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. Об этом сообщил представляющий бизнесмена адвокат Алексей Мельников.
«Мы заключили мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым», — приводит комментарий Мельникова ТАСС. Ответчикам необходимо не позднее 10 дней сделать опровержение сведений и удалить спорные материалы. За каждый день просрочки предусмотрен штраф 10 тысяч рублей.
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