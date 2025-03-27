Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр*

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Дерипаска пошел на мировую с журналистами по делу о защите чести и достоинства
Дерипаска пошел на мировую с журналистами по делу о защите чести и достоинства Фото:

Бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым (признаны в РФ иноагентами) по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. Об этом сообщил представляющий бизнесмена адвокат Алексей Мельников.

«Мы заключили мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым», — приводит комментарий Мельникова ТАСС. Ответчикам необходимо не позднее 10 дней сделать опровержение сведений и удалить спорные материалы. За каждый день просрочки предусмотрен штраф 10 тысяч рублей.

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Бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым (признаны в РФ иноагентами) по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. Об этом сообщил представляющий бизнесмена адвокат Алексей Мельников. «Мы заключили мировое соглашение с Фельгенгауэр и Плющевым», — приводит комментарий Мельникова ТАСС. Ответчикам необходимо не позднее 10 дней сделать опровержение сведений и удалить спорные материалы. За каждый день просрочки предусмотрен штраф 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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