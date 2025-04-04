04 апреля 2025

Украина пытается сорвать мирные переговоры фейковыми новостями

«Война с фейками»: Украина пытается обвинить Россию в ударе по мирным жителям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина пытается набросится на Россию с помощью фейковых новостей
Украина пытается набросится на Россию с помощью фейковых новостей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается сорвать мирные переговоры и обвинить Россию в ударе по мирным жителям. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками». 

«Удар нанесен баллистической ракетой „Искандер“ по ресторану „Магеллан“. Об этом первыми заявили сами украинские СМИ. Однако, в реальности сам ресторан не только не разрушен, а даже не тронут. Детская площадка рядом с ним также не пострадала», — пишет «Война с фейками».

Там добавили, что взрыв фугасной боевой части «Искандера» весом более полутонны должен был оставить на земле большую воронку. В то же время взрыв кассетной боеголовки засеял бы площадь в два футбольных поля плотным облаком осколков. В реальности не наблюдается ни того, ни другого.

«Показательна скорость „отработки“ происшествия украинскими и западными СМИ. Точная информация о случившемся и количестве жертв появилась подозрительно быстро — буквально через несколько минут после „прилета“. Западное новостное агентство Associated Press уже через час определило „виновных“ — Россию», — пишет «Война с фейками».

В предыдущих публикациях сообщалось о ракетном ударе по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников. В результате удара погибли более 80 человек, сообщали в Минобороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина пытается сорвать мирные переговоры и обвинить Россию в ударе по мирным жителям. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками».  «Удар нанесен баллистической ракетой „Искандер“ по ресторану „Магеллан“. Об этом первыми заявили сами украинские СМИ. Однако, в реальности сам ресторан не только не разрушен, а даже не тронут. Детская площадка рядом с ним также не пострадала», — пишет «Война с фейками». Там добавили, что взрыв фугасной боевой части «Искандера» весом более полутонны должен был оставить на земле большую воронку. В то же время взрыв кассетной боеголовки засеял бы площадь в два футбольных поля плотным облаком осколков. В реальности не наблюдается ни того, ни другого. «Показательна скорость „отработки“ происшествия украинскими и западными СМИ. Точная информация о случившемся и количестве жертв появилась подозрительно быстро — буквально через несколько минут после „прилета“. Западное новостное агентство Associated Press уже через час определило „виновных“ — Россию», — пишет «Война с фейками». В предыдущих публикациях сообщалось о ракетном ударе по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников. В результате удара погибли более 80 человек, сообщали в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...