Украина пытается сорвать мирные переговоры и обвинить Россию в ударе по мирным жителям. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками».
«Удар нанесен баллистической ракетой „Искандер“ по ресторану „Магеллан“. Об этом первыми заявили сами украинские СМИ. Однако, в реальности сам ресторан не только не разрушен, а даже не тронут. Детская площадка рядом с ним также не пострадала», — пишет «Война с фейками».
Там добавили, что взрыв фугасной боевой части «Искандера» весом более полутонны должен был оставить на земле большую воронку. В то же время взрыв кассетной боеголовки засеял бы площадь в два футбольных поля плотным облаком осколков. В реальности не наблюдается ни того, ни другого.
«Показательна скорость „отработки“ происшествия украинскими и западными СМИ. Точная информация о случившемся и количестве жертв появилась подозрительно быстро — буквально через несколько минут после „прилета“. Западное новостное агентство Associated Press уже через час определило „виновных“ — Россию», — пишет «Война с фейками».
В предыдущих публикациях сообщалось о ракетном ударе по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников. В результате удара погибли более 80 человек, сообщали в Минобороны РФ.
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