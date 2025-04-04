Стали известны подробности удара ВС РФ по ресторану с командирами ВСУ в Кривом Роге

ВС РФ нанесли удар по ресторану в Кривом Роге, в котором совещались иностранные военнослужащие ВСУ. По предварительным данным, удар был нанесен «Искандером-М». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка. По его данным, из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих.
«На момент удара вокруг ресторана было до 15 автомобилей высокой проходимости с охраной. А в самом ресторане проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников. И на данный момент из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих, а сами рядом припаркованные машины были ударом уничтожены», — пишет telegram-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка».
По данным военкора, украинские пропагандисты начали распространять неверную информацию о том, что ракета была укомплектована кассетной боевой частью. «Между тем, видео, которое приводится очевидцами не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной. Если бы это была кассета, то султана взрыва не было бы вообще. А было бы много хлопков в небе от раскрытия суббоеприпасов», — добавил Подоляка. Он допустил, что удар нанесен «Искандером-М».
По данным Минобороны, в результате атаки на ресторан в Кривом Роге, где проходило совещание командиров подразделений и западных инструкторов, погибло до 85 военнослужащих. По информации министерства, для нанесения удара по месту совещания использовалась ракета с фугасным боезапасом, передает RT.
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