Россиянам резко перестали выдавать ипотеку в начале 2025 года

В первом квартале 2025 года объем выданных в России ипотечных кредитов составил 589,7 млрд рублей, что на 43,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования компании Frank RG.
«Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по охлаждению рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье», — говорится в отчете Frank RG, его данные приводит РБК. Эти факторы привели к значительному уменьшению активности на рынке ипотечного кредитования в стране.
Ситуация начала постепенно изменяться с приходом весны, когда средние ставки по рыночным ипотечным программам начали снижаться. В марте 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов увеличился до 248,7 млрд рублей, что на 13,5% больше по сравнению с февралем этого года. Кроме того, в марте выросло и количество выданных кредитов — на 9% больше, чем в предыдущем месяце.
Однако, несмотря на эти изменения, в крупных городах для одобрения ипотеки на приобретение однокомнатной квартиры требуется доход, превышающий среднюю зарплату в регионе в три раза. Для покупки двухкомнатной квартиры необходимо зарабатывать в пять раз больше средней заработной платы, а для трехкомнатной — почти в семь раз больше.
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