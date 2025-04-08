Секс-икона 2000-х призвала мужчин уходить в декрет

Телеведущая Анфиса Чехова призвала мужчин чаще уходить в декрет для повышения демографии в России. Она отметила, что по-настоящему брутальным выглядит только мужчина, способный заботится о женщине, который не будет морщиться от подгузников.
«Когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность. Нужно вводить моду на мужчин, которые могут по-настоящему заботиться о женщине и ребенке», — считает Чехова. Об этом она рассказала в беседе с журналистами
Телеведущая известна по шоу «Секс с Анфисой Чеховой», популярном в 2000-х. Ныне она занимает пост главы комитета по демографии партии «Новые люди».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.