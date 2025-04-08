Секс-икона 2000-х призвала мужчин уходить в декрет

Анфиса Чехова призвала пересмотреть отношение к брутальности в России
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Анфиса Чехова выступила за пересмотр отношения к брутальности Фото:

Телеведущая Анфиса Чехова призвала мужчин чаще уходить в декрет для повышения демографии в России. Она отметила, что по-настоящему брутальным выглядит только мужчина, способный заботится о женщине, который не будет морщиться от подгузников.

«Когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность. Нужно вводить моду на мужчин, которые могут по-настоящему заботиться о женщине и ребенке», — считает Чехова. Об этом она рассказала в беседе с журналистами Life.

Телеведущая известна по шоу «Секс с Анфисой Чеховой», популярном в 2000-х. Ныне она занимает пост главы комитета по демографии партии «Новые люди».

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Телеведущая Анфиса Чехова призвала мужчин чаще уходить в декрет для повышения демографии в России. Она отметила, что по-настоящему брутальным выглядит только мужчина, способный заботится о женщине, который не будет морщиться от подгузников. «Когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность. Нужно вводить моду на мужчин, которые могут по-настоящему заботиться о женщине и ребенке», — считает Чехова. Об этом она рассказала в беседе с журналистами Life. Телеведущая известна по шоу «Секс с Анфисой Чеховой», популярном в 2000-х. Ныне она занимает пост главы комитета по демографии партии «Новые люди».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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