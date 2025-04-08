Девочка из курского села спасла родителей во время атаки ВСУ

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За храбрость, девочке вручили памятный подарок
За храбрость, девочке вручили памятный подарок Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Алеся Брахнова, которая была эвакуирована из села Гуево Суджанского района, получила благодарственное письмо из рук врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Временный глава региона отметил храбрость 11-летней девочки, которая спасла своих родителей во время атаки ВСУ. 

«Когда по дому пришелся удар, ее родителей серьёзно ранило: отец упал без сознания, у матери осколком повредило руку. Алеся не растерялась, как могла оказала первую помощь», — описал поступок девочки Александр Хинштейн в своем telegram-канале. 

Как только появилась возможность эвакуировать семью из населенного пункта, Алеся не прекратила оказывать помощь своим родным. В лесных массивах она помогала избегать взрывных устройств — растяжек, колокольчиков и мин, оставленных боевиками, сообщил Хинштейн. В ее семье семеро человек. На данный момент они проживают в арендованной однокомнатной квартире. Специалистам уже дано поручение подобрать для семьи новое жилье. Кроме того, социальный работник будет заниматься восстановлением документов и оформлением необходимых выплат. Также с Алесей будет работать психолог для оказания психологической поддержки.

Село Гуево российские военные освободили сегодня, 8 апреля. До полного освобождения Курской области, как сообщает Минобороны, осталось еще два пункта — Олешни и Горналь. 

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Алеся Брахнова, которая была эвакуирована из села Гуево Суджанского района, получила благодарственное письмо из рук врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Временный глава региона отметил храбрость 11-летней девочки, которая спасла своих родителей во время атаки ВСУ.  «Когда по дому пришелся удар, ее родителей серьёзно ранило: отец упал без сознания, у матери осколком повредило руку. Алеся не растерялась, как могла оказала первую помощь», — описал поступок девочки Александр Хинштейн в своем telegram-канале.  Как только появилась возможность эвакуировать семью из населенного пункта, Алеся не прекратила оказывать помощь своим родным. В лесных массивах она помогала избегать взрывных устройств — растяжек, колокольчиков и мин, оставленных боевиками, сообщил Хинштейн. В ее семье семеро человек. На данный момент они проживают в арендованной однокомнатной квартире. Специалистам уже дано поручение подобрать для семьи новое жилье. Кроме того, социальный работник будет заниматься восстановлением документов и оформлением необходимых выплат. Также с Алесей будет работать психолог для оказания психологической поддержки. Село Гуево российские военные освободили сегодня, 8 апреля. До полного освобождения Курской области, как сообщает Минобороны, осталось еще два пункта — Олешни и Горналь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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