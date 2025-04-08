Осталось два до победы: Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка в Курской области

ВС РФ выдавили ВСУ из Гуево
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
ВС РФ освободили еще один пункт в Курской области. По словам Минобороны РФ, ВСУ выдавили из Гуево. Так, до полного освобождения региона осталось два пункта Олешни и Горналь.
«Освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в боях по освобождению населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Север».
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