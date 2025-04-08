Осталось два до победы: Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка в Курской области

ВС РФ освободили Гуево в Курской области
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ВС РФ выдавили ВСУ из Гуево
ВС РФ выдавили ВСУ из Гуево Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВС РФ освободили еще один пункт в Курской области. По словам Минобороны РФ, ВСУ выдавили из Гуево. Так, до полного освобождения региона осталось два пункта Олешни и Горналь.

«Освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в боях по освобождению населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Север».

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ВС РФ освободили еще один пункт в Курской области. По словам Минобороны РФ, ВСУ выдавили из Гуево. Так, до полного освобождения региона осталось два пункта Олешни и Горналь. «Освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в боях по освобождению населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Север».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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